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Тухель даст отдых Неймару, Верратти и Мбаппе перед решающей игрой ЛЧ

05 декабря 2020, 06:58
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель предоставит отдых лидерам команды и не выпустит их на матч 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

Как утверждают французские СМИ, нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Марко Верратти с большой долей вероятности пропустят встречу, чтобы восстановиться к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом».

От матча с турецким клубом и параллельной игры «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» будет зависеть выход парижан в стадию плей-офф ЛЧ. В 5-м туре ПСЖ на выезде обыграл МЮ (3:1).

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
05 декабря в 15:13
Самое главное,что все в руках ПСЖ,выиграют и выйдут в плей-офф
112910415
112910415
05 декабря в 12:11
ставки высоки, другого выхода нет
Zenit_84
Zenit_84
05 декабря в 10:46
Значит крупного счета не ждать
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 07:55
У Монпелье будет хороший шанс.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 декабря в 07:05
Равенство очков у трех команд в ЛЧ перед последним туром заставляет практически пожертвовать игрой в чемпионате Франции, где ПСЖ практически может отыграть любую фору в последствии.
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