Тухель даст отдых Неймару, Верратти и Мбаппе перед решающей игрой ЛЧ

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05 декабря 2020, 06:58

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» предоставит отдых лидерам команды и не выпустит их на матч 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

Как утверждают французские СМИ , нападающие Неймар и , а также полузащитник с большой долей вероятности пропустят встречу, чтобы восстановиться к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом».