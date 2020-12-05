Тухель даст отдых Неймару, Верратти и Мбаппе перед решающей игрой ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель предоставит отдых лидерам команды и не выпустит их на матч 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье».
Как утверждают французские СМИ, нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Марко Верратти с большой долей вероятности пропустят встречу, чтобы восстановиться к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом».
От матча с турецким клубом и параллельной игры «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» будет зависеть выход парижан в стадию плей-офф ЛЧ. В 5-м туре ПСЖ на выезде обыграл МЮ (3:1).