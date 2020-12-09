Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев не сыграют с «Динамо» Загреб

Главный тренер ЦСКА рассказал, какие футболисты не отправились с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили 5 человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу. Тем не менее у нас будет боеспособный состав и сбалансированная команда, которая будет стремиться победить.

Очень важно, что игроки, которые получают меньшую практику, получат ее завтра и попытаются выжать из себя все, чтобы победить.