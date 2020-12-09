ГлавнаяНовости

Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев не сыграют с «Динамо» Загреб

сегодня, 20:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, какие футболисты не отправились с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили 5 человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу. Тем не менее у нас будет боеспособный состав и сбалансированная команда, которая будет стремиться победить.

Очень важно, что игроки, которые получают меньшую практику, получат ее завтра и попытаются выжать из себя все, чтобы победить.

Все новости
Умтити попал в заявку «Барсы» на матч с «Ювентусом». Он не играл с июня
Вчера, 15:37 Комментарии5
СлухиТухель даст отдых Неймару, Верратти и Мбаппе перед решающей игрой ЛЧ
05 декабря Комментарии5
ОфициальноДе Хеа сыграет против ПСЖ
01 декабря Комментарии4
Месси, тер Штеген и Коутиньо не сыграют с «Ференцварошем»
01 декабря Комментарии4
ОфициальноНавас и Курзава не сыграют в матче с «Бордо»
28 ноября Комментарии2
ОфициальноДзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»
28 ноября Комментарии54
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:52
Правильно расставленные приоритеты....как залог успешных игр в одном из турниров...
Не покатило в ЛЕ...бросить силы на РПЛ...
Правильное решение...
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 23:06
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 22:31, ред.
    "Вся эта куча" (почти вся) прикалывалась и теперь получила по полной! Смейтесь! Спартак хоть тогда пацанами 17-и летними бился с чемпионами в ЛЧ, а не со всякими Вольфсбергами и Загребами в ЛЕ но не смог, а вы просто сливаете в наглую! Позор одним словом!!! И это 3-ий клуб ЧР по стоимости состава!!!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    так что же ты всех то в кучу собрал?))) вот когда хотя бы один клуб повторит достижение спартака, 6 игр-6 поражений с общим счетом 1-18, вот тогда милости просим.. поговорим)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    1 победа в 24 играх Российских клубов в еврокубках за сезон!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 22:19
    никак не врублюсь....что за 1-24? объясни неразумному...
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 22:13, ред.
    Стрелки переводить мастаки! Обещаю, вся ваша "братва" и от нас услышит напоминания! 1-24 чего стоит!) Впрочем может Локо и выиграет но уж точно не вы со своим сливом!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 22:11
    я бы не писал....точно не писал бы. да и наша братва не напоминала вам о неудачах....но вот загвоздка то какая... именно в ответ на ваши напоминания, неуместные всегда, и вы слышите то что слышите.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 22:05
    Останемся! Вот только про позоры Спартака в еврокубках я бы больше на вашем месте не писал! Уж кому кому......
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 22:03
    вот и останься при своем...а я при своем мнении
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 22:02
    Да у меня то свое мнение есть, а вот твое так и не услышал!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 22:00
    а это сам думай....
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 21:57
    С каких это пор внутренний чемпионат в приоритете?!)))
    А как же про то что "только Спартак позорится в еврокубках"?!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 21:52
    никто тренера не отмазывает. лично я согласен полностью со сливом ненужного турнира.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 21:47
    Да у вас и совесть закончилась! Ваш картофан в нвглую сливает еврокубок а вы его отмазываете! Жаль твой биссер не долетел а то бы я собрал и передал тебе еще пометать!!!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 21:44
    у меня закончился БИССЕР....
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    сегодня в 21:37
    Как бы 7-0 не подхватить.
    TihonAlt
    TihonAlt
    сегодня в 21:34
    Вирусняк подхватили и не хотят чтобы их там вычислили?
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 21:33
    1-24 будет благодаря конскому жим-жим!)))
    Напомни какая страна еще так в еврокубках обхезалась?! Если бы не Краснодар то вообще бы 0 побед!!!
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 21:30
    больше 1-18 никто из российских клубов не осилит....)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 21:27
    За свою честь поборитесь а ты Спартак (как и все кони) приплетаешь!!!
    Будет 1 - 24, поздравлю всю вашу шоблу!)))
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 21:26
    подумай своей головой, зачем ЦСКА бороться за какую то честь, и за большой коэффициент?? что бы такая посредственность как спартак, вылетал не дойдя до группового турнира??? окстись....
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 21:24
    Да об ваш круп уже похлопали!)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    сегодня в 21:23
    Кто то ждал что "картофан" будет бороться в еврокубках за честь России?! Ему бы абы-лишь-бы медальку в ЧР!)))
    serh62
    serh62 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 21:21, ред.
    . .. хлопайте сильнее.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 21:20
    А вы нигде! Даже в "Канделаки" пролетели!)))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ RomzesRZN (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Нереально.Траты другие,в финале ЛЧ не обещали играть и не претендовали на звание "Лучшего клуба Восточной Европы".
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 21:09
    Дык,не в каждом клубе есть такой крутой мужик,как Зарема! Вот в следующем году в ЛЕ и прославитесь.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 21:08
    Кони по ходу хотят сотворить, казалось бы, невозможное - опозориться в еврокубках сильнее зенита.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:07
    Бежал зверёк по тундре
    и звался он песец;
    когда же вас уволят,
    Витюша,наконец???
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100