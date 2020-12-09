Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев не сыграют с «Динамо» Загреб

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал, какие футболисты не отправились с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».
Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили 5 человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу. Тем не менее у нас будет боеспособный состав и сбалансированная команда, которая будет стремиться победить.
Очень важно, что игроки, которые получают меньшую практику, получат ее завтра и попытаются выжать из себя все, чтобы победить.
Последний тур в ЛЕ уже ничего не решает.
Пять основных игроков отдохнут
А кто меньше играл получат шанс себя показать.
зенит вон вчера основным составом безславно с одним очком в таблице проиграл второму составу Дортмунда.
Последний тур в ЛЕ уже ничего не решает.
Пять основных игроков отдохнут
А кто меньше играл получат шанс себя показать.
зенит вон вчера основным составом безславно с одним очком в таблице проиграл второму составу Дортмунда.