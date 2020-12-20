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Нобоа — о Кокорине: «В „Спартаке“ у него не получается из-за травмы»

сегодня, 14:39

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа порассуждал о проблемах форварда Александра Кокорина в «Спартаке».

Конечно, удивился, когда Кокорин оказался в заключении. Это было тяжело. Я ему и много видео со словами поддержки отправлял. Всегда называл его младшим братом. Когда пришёл в «Динамо», ему было лет двадцать. Всегда думал, что он топ-нападающий. И сразу после этой истории, когда Саша попал в «Сочи», сказал ему: «Буду тебя контролировать. Я твой папа сейчас». Мы и жили рядом.

Когда он присоединился к команде и мы начали тренироваться в Турции, Кокорин был такой счастливый. Так хотел играть и показывать, сколько для него значит футбол. Он реально хотел остаться в «Сочи». Но не получилось.

Что касается работы Кокорина в «Спартаке», он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал: если хорошо откроется, обязательно отдам ему, и сделаю это правильно. А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею.

Недавно массажист Кокорина рассказал, почему Александр часто травмируется.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:21
дзюбу забыл)))))

И Макгиди вроде не в нулевых в Спартаке херачил
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 22:20
переживаю за их отношения больше чем за свои. Но на самом деле по словам Нобоа прям видно, что парень очень хорошо относится к Кокорину.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:01
Саня Кокорий - святой человек!
Чиновников лупит табуретами и олигархов грамотно на бабло разводит!!!
Про него надо фильмы снимать геройские!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:00
Валер, я и не спорю, чисто факты привел! А какая у Кокорина была форма в Сочи и Спартаке ни я ни ты не знаем!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:42
Видимо, в Спартаке ему как раз тебя и не хватало! Как было в Динамо, Зените и Сочи....Я изначально говорил, что этот трансфер ничего хорошего Александру не принесет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 18:40
Ну, тот же Кокорин пришёл в Спартак в более хорошей форме, чем после отсидки в Сочи.
И играл и с большими и с маленькими командами. Ну, когда не на лавке сидел.
Да ладно, чё с тобой спорить, всё равно при своих останемся...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:33
Острая душевная травма,обусловленная тягой к Мальдивским островам.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:25
Ну так и я о том, Арсеналу и Оренбургу забил +2 пенки и 3 мяча детям! Стоило выйти против "больших" команд Краснодар, Спартак, Зенит, Локо, Ахмат, тот же Урал и Кокорин 90 минут статист! Голы с игры только командам из нижней части таблицы и ребятне! Да и за Зенит: 17 мячей в 62 матчах -0.27 мячей за игру!!! У Ерохина например который сейчас на 10 месте в списке бомбардиров 0.35!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 17:58
Ну как же! Вот, твоё сообщение. Посчитай сам голы за 10 матчей после тюряги.
И заодно его голы за спартаковскую карьеру. Заметь, я тебе доверяю, в Википедию сам не лазил.
ЛЬВОВ НА МЯСО Сегодня 15:44
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
Лучшим в Сочи?! Я бы не сказал: 1 мяч Арсеналу (игру проиграл Сочи), 2 мяча Оренбургу (один с пенки), 3 мяча детям из Ростова и один с пенки Динамо (ничья)!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:34, ред.
Меня он вообще не устраивает! И меня не радует что ты написанные тебе сообщения не читаешь! Где и когда он "поле вас рвал в Сочи"?! Писал же ведь уже что 3 мяча детям из Ростова и 2 пенки и это за 10 полноценных игр!!!))) Хреновый из него рвач в хорошем смысле слова!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 17:32
Байкал-38
Глушаков в 10-е играл в Локомотиве, Ахмате, Химках, Широков в Зените и Краснодаре, Быстров в Анжи, Краснодаре и Тосно, Гулиев в Анжи и Ростове, Еременко в Рубине и ЦСКА, Кокорин в Анжи, Динамо и Зените!
Вот ведь незадача, перечисленные тобой игроки практически во всех клубах РФПЛ поиграли!))) Но то что ты так хорошо знаешь о Спартаке - радует!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 17:29
Ну ,если за 19 сыгранных туров Кокорин В СУММЕ набрал чуть больше 1 целого матча, и вас это устраивает (особенно 2 гола с пенок), то мне остаётся умыть руки.
Если он сразу после нар рвал и метал в Сочи, то с набранной там формой он должен был тащить ваших в одно лицо. А оно вона как вышло.
Ничего, может, Федуну и удастся его пристроить куда-нить, или отправить домой с компенсацией миллиона два...
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 17:20
Нобоа добрый парень, но такие как Кокорин не меняются в принципе
otto158
otto158
сегодня в 17:12
Санек мужик и держит своё слово !!!
Сказал не буду играть за ....и ведь не играет Красава!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:05, ред.
Легенды Спарака 50-е: Ильин, Нетто, Парамонов, Симонян....;
Легенды Спарака 60-е: Маслоченко, Маслёнкин, Лагофет, Хусаинов....;
Легенды Спарака 70-е: Ловчев, Абрамов, Кавазашвили, Киселёв....;
Легенды Спарака 80-е: Дасаев, Гаврилов, Черенков, Радионов....;
Легенды Спарака 90-е: Шалимов, Тихонов, Титов, Ковтун...
Легенды Спарака 00-е: Павлюченко, Баги, Макгиди, Штранцль....;
Легенды Спарака 10-е: Глушаков, Широков, Быстров, Гулиев, Ерёменко, Дж. Терри, Панов, Кокорин....
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 17:00
Пусть 74т как Дзюба и голы пойдут....
Храневец
Храневец
сегодня в 16:58
У него все получается !Не получается у руководства Спартака . заставить его пахать . А так у него все в шоколаде !!!! Чего ему еще желать ?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:26
На месте сашки многие бы хотели оказаться. Сидишь на лавке под лозунгом "я инвалид - ножка болит" и получаешь за это огромные бабки. Лучше положение только у газизова
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:20
В Спартаке он сыграл с ЦСКА пол часа, Тамбовом - 50 минут, Ростовом - 20, Тамбовом - 8 и.т.д. 2 гола с пенки) и голевая с Краснодаром.
Если сравнивать минуты проведенные на поле и результативные действия, то в Спартаке статистика получше будет нежели в Сочи и Зените!
альсато
альсато
сегодня в 16:04
Чтобы получалось-нужно не тренироваться, а хорошо отдохнуть на мальдивах!))))...Все,что Санек задумал-у него получилось в Спартаке!))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 15:57
Так надо учитывать, что он был после отсидки, да и Сочи тогда боролся за выживание.
И то он сыграл сам знаешь сколько матчей и забил столько голов. Сколько он забил спустя время в Спартаке? Парочку с пенальти. Я давно говорю, что ваши наверно метелят его на тренях, шобы сгубить и "не доставайся ты больше никому"...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 15:53
У Кокорина был отличный шанс утереть нос Миллеру и газпрому, которые выполняли приказ из кремля выкинув Сашка из зенита в год, в котором все были уверенны в чемпионство клуба из Санкт - Петербурга. Кокорин похоже обиделся на босов зенита и будучи свободным агентом перешёл к принципиальному сопернику питерских в Спартак! мы все обрадовались тогда, Кокорин достался бесплатно ( правда контракт его агент выбил жирный игроку, 3 млн евро нужно отрабатывать на футбольном поле голами) все ждали сюжет как в фильмах где Кокорин выходит играть в майке Спартака против зенита и забивает лазурным победный гол отправляя воздушные поцелуи в вип ложу где сидит Миллер, отмечая гол в ворота зенита...на деле всё вышло немного иначе🤣 похоже Сашку просто зашугали по телефону и тот не сыграл против зенита и сочи вообще ни разу. вместо сладкой мести системе Кокорин просто струсил, доказав всем что этого игрока кроме денег ничего больше не интересует...в динамо нужно сплавлять кокошу пока те готовы за него платить хоть какие-то деньги ( или в сочи) миллионов 7-8 евро за него ещё можно получить, ну майку Спартака таким игрокам как Кокорин больше одевать нельзя, у команды и так репутация подпорченна блягодаря Федуну и Зариме. после отдыха на мальдивах ( не понятно только когда он успел устать🤔) Кокорину нужно срочно съездить на базу красно - белых и забрать из шкафчика свои вещи
berda2003
berda2003
сегодня в 15:50
в спартаке не наливают...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:44
Лучшим в Сочи?! Я бы не сказал: 1 мяч Арсеналу (игру проиграл Сочи), 2 мяча Оренбургу (один с пенки), 3 мяча детям из Ростова и один с пенки Динамо (ничья)!
А вот Спартаку, Зениту, Локо, Краснодару, Уралу, Ахмату Кокорин так и не смог забить хоть и играл в этих играх по 90 минут!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:27
Так верните его в "Сочи" к папочке под крыло. А там под воздействием заботливых отеческих подзатыльников хотя бы на поле выходить начнет.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:26
Чуваку 30 лет скоро, а ему всё ещё нужна поддержка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 15:20
Эта зенитовская травма не помешала ему быть лучшим в Сочи. А вот попав в великую народную, паренёк занемог совсем. Вопрос - где же он получил такую травму, почти на полгода...
Loko57
Loko57
сегодня в 15:19
У него в Спартаке вообще не получается. Пора менять дислокацию.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:18
Травма головы - это на всю жизнь!!!
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 15:07
Добрый день. Начислено.
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