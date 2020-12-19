Созин: «Юрану нужно иметь твёрдые аргументы, чтобы обвинять Урунова»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировала на заявление главного тренера « СКА -Хабаровск» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Слишком громко Юран сказал, а его слишком высоко услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать. Мы уже разбирали высказывания Юрана в начале сезона, он уже был наказан. На тот момент он не был участником футбольной индустрии, оставшись без команды. Поэтому и спрос был невелик. Сейчас другое дело. На кону имидж РФС . Есть над чем подумать.