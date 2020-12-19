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Созин: «Юрану нужно иметь твёрдые аргументы, чтобы обвинять Урунова»

вчера, 22:50

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировала на заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Слишком громко Юран сказал, а его слишком высоко услышали. Это читала вся страна. Надо иметь твёрдые аргументы, чтобы в публичном поле выдвигать такие обвинения. Члены комитета по этике самостоятельно не могут выбирать повестку и назначать заседания. Но что-то мне подсказывает, что обращение в комитет по этике от РФС может последовать. Мы уже разбирали высказывания Юрана в начале сезона, он уже был наказан. На тот момент он не был участником футбольной индустрии, оставшись без команды. Поэтому и спрос был невелик. Сейчас другое дело. На кону имидж РФС. Есть над чем подумать.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 05:56
Ну начался понос в деревне Спартака.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:44
Ну сказал и сказал, а РФС давно уже себе имидж испоганил.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:32
Значит юран что то знает
goalaktika
goalaktika
сегодня в 02:23, ред.
Имидж РФС что-то очень часто портится, из разного рода скандалов. За год, сколько их было вокруг одних только судей, не говоря о тренерах и футболистов.
О каком имидже идёт речь?))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:41, ред.
А хрен его знает?!? Бубнов ссылался на парнишку с которым Кокорин вроде как одногодки были , а потом Саша стал на два года моложе. Фамилию парня не помню.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:29
Странно, когда все говорили, что думбия реально 40 лет, никто не обижался, а здесь вдруг засветились. Если парень реально выглядит на тридцать, то что сказать об этом нельзя? Он же не девушка, не должен обижаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Ты имеешь в виду срок на два года убпвил? А как ему удалось?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:19
Яростно обсуждали "мои года-мое богатство"(С) Урунова, и никто не поздравил его с днюхой !
С прошедшим Остон! Надеюсь, сам он точно знает, сколько ему годиков стукнуло...
Я на стреме
Я на стреме ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
ну и переходом в Спартак выстрелил себе в висок )
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:10
Господин Созин а когда ты фк "Ростов" из-за короновируса объявил преступниками и чуть ли не врагами народа то чем ты думал спец по этике? Прежде чем других критиковать на себя в зеркало посмотри ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:57
Общественную контору давно самих неплохо было бы проверить, особенно финансовую деятельность. Нашли кому доверить капусту с клеймом ст 86 УК).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Если уж заговорили на эту тему, то наезжать надо на Бубнова, который вполне открыто обвинял Кокорина в том , что он убавил себе два года.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:44
Зачем вообще юрану интересен возраст этого узбека.
ABir
ABir
вчера в 23:24
Придётся отвечать за свой базар. Привыкли, что все сходит с рук. Одни руки распускают, другие несут всякую пургу
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:22
Вам бы самим над имиджем своим подумать 🤔
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 23:09
Правильно. Это только спартачам можно бездоказательно заявлять такое!
Futurista
Futurista
вчера в 23:02
Faustello
Faustello
вчера в 23:02
Завтра Юран:
- Созин это трансгердерный киборг посланный из будущего чтобы остановить меня!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:59
Юран не обвинял он просто предположил.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:52
Иногда наши болтуны перебарщивают.
beefs
beefs
вчера в 22:52
вот влип парень...
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