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Заика: «Мечтаем оказаться еврокубках, постепенно к этому движемся»

вчера, 16:43

Защитник «Сочи» Кирилл Заика подвел итоги первой части сезона для сочинского клуба.

Если говорить о «Сочи», то мы видим, что команда прогрессирует, сделала большой шаг вперед. Сейчас мы уже на четвертом месте в турнирной таблице, потихоньку подбираемся к своей цели. Если же говорить лично о себе, то двоякое чувство. Концовку первой части сезона смазала травма, проблема с коленями. А так, в принципе, неплохо. Повреждение несколько выбило из идеальной физической формы.

«Сочи» абсолютно заслуженно находится на своей позиции в турнирной таблице после 19-го тура. Понятно, что могли где-то и лучше выступить, но всегда есть ошибки. Мы реагируем на них правильно, поэтому уверен, что остаток сезона команда проведет достойно. Мечтаем оказаться еврокубках, постепенно к этому движемся.

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:38
в следующем году будет новый Кубок Конференций и там вроде от России будет две команды
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:33
Лишь бы у Ротенберга бабосы на свистунов не закончились...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:07
В Еврокубках делать нечего.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:37
По результатам этого сезона попасть в еврокубки будет крайне трудно. От России будет максимум 4 команды, одна из них через КР.
И то если получится пройти через отбор . Так что борьба за пьедестал станет борьбой и за ЕК. Плюсом в этом вижу то, что возрастет ценность Кубка России и за него будет заруба. Ну и наши представители в Европе будут покачественнее Арсенала или Уфы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Почему бы и нет, полсостава чемпионы страны...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:03
В Еврокубках особо делать нечего.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:34
Газпром - исполения мечты.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:27
Может быть ведь в Сочи есть все условия.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:22
посмотрим весной в каком направлении будет движение)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:08
Ставить цель попасть в ЕК дело конечно хорошее и наверное правильное. Да вот только у нас большинство весь сезон играет с мечтой попасть в ЕК. Только в последнее время попадают туда, два матча (а то и один как в этом году) с соперниками порой не дотягивающих условно до звания середняков европейского футбола, затем пламенная речь про накопленный опыт, и что в следующий раз то точно всем покажут, где раки зимуют, и переходят к спортивной ходьбе с мячом в РФПЛ, опять мечтая попасть в ЕК. Как обычно личное мнение.
shlomo
shlomo
вчера в 17:08
Ну совсем то наглеть не надо......поскромнее надо быть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:37
Мечты это хорошо
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