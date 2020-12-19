Заика: «Мечтаем оказаться еврокубках, постепенно к этому движемся»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика подвел итоги первой части сезона для сочинского клуба.
Если говорить о «Сочи», то мы видим, что команда прогрессирует, сделала большой шаг вперед. Сейчас мы уже на четвертом месте в турнирной таблице, потихоньку подбираемся к своей цели. Если же говорить лично о себе, то двоякое чувство. Концовку первой части сезона смазала травма, проблема с коленями. А так, в принципе, неплохо. Повреждение несколько выбило из идеальной физической формы.
«Сочи» абсолютно заслуженно находится на своей позиции в турнирной таблице после 19-го тура. Понятно, что могли где-то и лучше выступить, но всегда есть ошибки. Мы реагируем на них правильно, поэтому уверен, что остаток сезона команда проведет достойно. Мечтаем оказаться еврокубках, постепенно к этому движемся.
И то если получится пройти через отбор . Так что борьба за пьедестал станет борьбой и за ЕК. Плюсом в этом вижу то, что возрастет ценность Кубка России и за него будет заруба. Ну и наши представители в Европе будут покачественнее Арсенала или Уфы...
И то если получится пройти через отбор . Так что борьба за пьедестал станет борьбой и за ЕК. Плюсом в этом вижу то, что возрастет ценность Кубка России и за него будет заруба. Ну и наши представители в Европе будут покачественнее Арсенала или Уфы...