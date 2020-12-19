Заика: «Мечтаем оказаться еврокубках, постепенно к этому движемся»

Защитник «Сочи» подвел итоги первой части сезона для сочинского клуба.

Если говорить о «Сочи», то мы видим, что команда прогрессирует, сделала большой шаг вперед. Сейчас мы уже на четвертом месте в турнирной таблице, потихоньку подбираемся к своей цели. Если же говорить лично о себе, то двоякое чувство. Концовку первой части сезона смазала травма, проблема с коленями. А так, в принципе, неплохо. Повреждение несколько выбило из идеальной физической формы.

«Сочи» абсолютно заслуженно находится на своей позиции в турнирной таблице после 19-го тура. Понятно, что могли где-то и лучше выступить, но всегда есть ошибки. Мы реагируем на них правильно, поэтому уверен, что остаток сезона команда проведет достойно. Мечтаем оказаться еврокубках, постепенно к этому движемся.