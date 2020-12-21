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ПСЖ продолжает погоню за лидерами. Итоги 16-го тура Лиги 1

сегодня, 01:11

Завершились все матчи 16-го тура Лиги 1.

«Метц» — «Ланс» 2:0
Голы: Н'Гетте Опа 30, Булайя Фарид 90+3

«Марсель» — «Реймс» 1:1
Голы: Товен Флориан 45 — Нагатомо Юто 21 (автогол)

«Ницца» — «Лион» 1:4
Голы: Гуири Амин 44 — Депай Мемфис 32 (пенальти), Кадевере Тино 39, Токо Экамби Карл 63, Ауар Уссем 73

«Брест» — «Монпелье» 2:2
Голы: Филиппото Ромен 58, Шардонне Брендан 79 — Ляборд Гаэтан 45+1, Делор Анди 82

«Дижон» — «Монако» 0:1
Гол: Фолланд Кевин 15

«Нант» — «Анже» 1:1
Голы: Траоре Шарль 90+3 — Тома Ромен 42

«Сент-Этьен» — «Ним» 2:2
Голы: Мукуди Гарольд 8, Норден Арно 63 — Ахлинви Маттео 14, Рипар Рено 56 (пенальти)

«Страсбур» — «Бордо» 0:2
Голы: Кастро Пабло 38, Отавио 66

«Лорьян» — «Ренн» 0:3
Голы: Да Силва Дамьен 23, Буриго Бенжамен 70, Терье Мартен 76

«Лилль» — «Пари Сен-Жермен» 0:0

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:15
Лиль не лёг под псж,уважуха!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:49
Главный матч сезона голами не порадовал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:19
В попытках взломать оборону "Лилля" явно ощущалось какое-то бессилие и безысходность. Мбаппе надо менять клуб - единственное, чем он выделялся - была прическа.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:57
Удачи ПСЖ в погоне
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:14
Непривычно читать такое про ПСЖ! Но думаю, что это недолго будет так продолжаться. Скоро скорее всего будет наоборот, другие будут устраивать погоню за ПСЖ!
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 05:28
Все как обычно!! В итоге ПСЖ чемпион
Mangur
Mangur
сегодня в 03:04
Странно читать о ПСЖ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:31
Лиль сегодня молодцы, потрепали ПСЖистов.
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