ПСЖ продолжает погоню за лидерами. Итоги 16-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 16-го тура Лиги 1.
«Метц» — «Ланс» 2:0
Голы: Н'Гетте Опа 30, Булайя Фарид 90+3
«Марсель» — «Реймс» 1:1
Голы: Товен Флориан 45 — Нагатомо Юто 21 (автогол)
«Ницца» — «Лион» 1:4
Голы: Гуири Амин 44 — Депай Мемфис 32 (пенальти), Кадевере Тино 39, Токо Экамби Карл 63, Ауар Уссем 73
«Брест» — «Монпелье» 2:2
Голы: Филиппото Ромен 58, Шардонне Брендан 79 — Ляборд Гаэтан 45+1, Делор Анди 82
«Дижон» — «Монако» 0:1
Гол: Фолланд Кевин 15
«Нант» — «Анже» 1:1
Голы: Траоре Шарль 90+3 — Тома Ромен 42
«Сент-Этьен» — «Ним» 2:2
Голы: Мукуди Гарольд 8, Норден Арно 63 — Ахлинви Маттео 14, Рипар Рено 56 (пенальти)
«Страсбур» — «Бордо» 0:2
Голы: Кастро Пабло 38, Отавио 66
«Лорьян» — «Ренн» 0:3
Голы: Да Силва Дамьен 23, Буриго Бенжамен 70, Терье Мартен 76