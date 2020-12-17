«Лион» и «Марсель» потеряли очки. Итоги 15-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 15-го тура Лиги 1.
«Анже» — «Страсбур» 0:2
Голы: Диалло Хабибу 77, Ажорке Людовик 90+1
«Дижон» — «Лилль» 0:2
Голы: Язиджи Юсуф 19, Веа Тимоти 90+2
«Монпелье» — «Метц» 0:2
Голы: Лейя Аарон 50 (пенальти), Гнампа Хабиб Маига 90+1
«Ним» — «Ницца» 0:2
Голы: Ндойе Дан 85, Клод Морис Алекси 90+4
«Реймс» — «Нант» 3:2
Голы: Туре Эль-Билаль 68, Диа Булайе 72 (пенальти), Кафаро Матье 74 — Паллуа Николя 18, Блас Людовик 79
«Бордо» — «Сент-Этьен» 1:2
Голы: Хванг Эуй-Жо 24 — Норден Арно 15, Йван Нею Нупа 75
«Лион» — «Брест» 2:2
Голы: Депай Мемфис 69 (пенальти), Корне Максвел 81 — Лопеш Антони 39 (автогол), Февр Ромен 90+3 (пенальти)
«Монако» — «Ланс» 0:3
Голы: Силла Иссиага 1, Банза Саймон Бокоте 33, Какута Гаэль 39
«Пари Сен-Жермен» — «Лорьян» 2:0
Голы: Мбаппе Килиан 51 (пенальти), Кин Моизе 61
«Ренн» — «Марсель» 2:1
Голы: Траоре Амари 63, Хуну Адриен 83 — Гуйе Папе 24
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.