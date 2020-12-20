«Бавария» вернула лидерство. Итоги 13-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 13-го тура Бундеслиги.
«Унион» — «Боруссия» Д 2:1
Голы: Авонийи Тайво 57, Фридрих Марвин 78 — Мукоко Юссуфа 60
«РБ Лейпциг» — «Кельн» 0:0
«Боруссия» М — «Хоффенхайм» 1:2
Голы: Штиндль Ларс 34 (пенальти) — Крамарич Андрей 75, Сессеньон Райан 86
«Шальке-04» — «Арминия» 0:1
Гол: Клос Фабиан 53
«Майнц» — «Вердер» 0:1
Гол: Динкчи Эрен 90
«Аугсбург» — «Айнтрахт» 0:2
Голы: Фрамбергер Рафаэль 53 (автогол), Илсанкер Штефан 87
«Байер» — «Бавария» 1:2
Голы: Шик Патрик 14 — Левандовски Роберт 43, Левандовски Роберт 90+3
«Фрайбург» — «Герта» 4:1
Голы: Грифо Винченцо 7, Демирович Эрмедин 59, Гульде Мануэль 67, Петерсен Нильс 90+4 (пенальти) — Люкебакио Доди 52
«Вольфсбург» — «Штутгарт» 1:0
Гол: Брекало Йосип 49