Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение на матче с «Сочи»

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сегодня, 13:55

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по конфликту в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).

По информации источника, главный тренер красно-белых был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча.

Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей.

Полузащитник хозяев Жоаозиньо признан невиновным.