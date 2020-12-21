Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение на матче с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по конфликту в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).
По информации источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча.
Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей.
Полузащитник хозяев Жоаозиньо признан невиновным.
Ранее стало известно, что Тедеско отсутствовал на заседании КДК.
Тедеско правильный жест показал *шелест денег* - арбитра застукали в ресторане с представителями Сочи после матча :)))
Тедеско правильный жест показал *шелест денег* - арбитра застукали в ресторане с представителями Сочи после матча :)))
Зарема, снимай спартак с чемпионата!
Зарема, снимай спартак с чемпионата!
Вообще не палятся
Вообще не палятся
Написали бы сразу - 50 000 евро.
Написали бы сразу - 50 000 евро.