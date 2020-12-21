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Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение на матче с «Сочи»

сегодня, 13:55

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по конфликту в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).

По информации источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча.

Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей.

Полузащитник хозяев Жоаозиньо признан невиновным.

Ранее стало известно, что Тедеско отсутствовал на заседании КДК.

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Все комментарии
pioner1987
pioner1987
сегодня в 22:12
Я бы на месте Спартака по данному случаю и решению в ФИФА и УЕФА обратился. На фоне нынешних отношений к России и нашему спорту со стороны запада им на руку лишняя причина "наказать", но в этом конкретно случае и нашему футболу будет польза ведь однозначно эти международные комитеты будут проводить тщательное расследование и тут всплывёт куча фикалий, и тогда газПрёму и его зениту ну очень плохо станет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:23
Жоаозиньо невиновен ? Вот те раз ?! Да эта обезьяна должна была первой схлопотать по губёшкам ! И в Россию толерасты просочились !
andromend
andromend
сегодня в 16:49
Если команда за весь матч 1 удар в створ ворот нанесла,то хозяин нормальный должен тренера просто выгнать тут же.Остается одно ,закатить скандал и стрелки от себя перевести.Это и было сделано. Остальные разговоры для бедных и болел спама.
Верг
Верг
сегодня в 16:30
Федун наймет шалимова, а потом после сборной вернется стасик
Брулин
Брулин
сегодня в 16:28
КДК прикрывает договорняк! Тедеско понял что тут не футбол, а коррупция одна.
альсато
альсато ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Беги ФОРЕСТ, беги!))))))
antant1
antant1
сегодня в 16:13
Да пошли ты, Доменико это продажное болото,обзываемое тинькоф чемпом
Kosmos58
Kosmos58 ответ Бродяга с острова Свободы (раскрыть)
сегодня в 16:10
У него, как и в РПЛ, каникулы.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Николай 86 (раскрыть)
сегодня в 16:09, ред.
Тедеско просто всё видел из нутри и у него упустились руки...был ещё первый тур и судейство Казарцева ( забавно потом было смотреть на этого клоуна, который всё равно видел свои пенальти и убедил в этом пару коней на соккере😂) ну и после судейства в сочи с неназначенными пенальти у тренера сдали нервы и немец решил вернуться домой...что же мы видим дальше, спорт- экспресс дождался вердикта по Тедеско ( тренера ещё во всех смертных грехах обвинили и влепили 3 матча дисквалификации) выложил в сми компромат на Панина ( арбитра встречи сочи - Спартак) который через несколько часов после окончания матча сидел в ресторане с представителями сочи...в нормальной стране проведётся расследование и наверняка по его итогам клуб сочи должен отправиться в фнл, арбитр Панин как и многие его коллеги будет дисквалифицирован пожизненно...в России: начали снова искать какие-то левые отмазки, не спрашивая какого он делал в ресторане с представителями сочи, а пил ли арбитр спиртные там напитки или нет🤷‍♂️ теперь наверняка отстранят Панина с грозной формалеровкой ДО КОНЦА ГОДА!!! и уже после новогодних праздников когда страна будет в праздничном запое потихонечку дело замнётся, а Панина снова начнут привлекать к арбитражу в рпл...беги Тедеско от сюда подальше не оборачиваясь, мы похоже всё уже про... али в этой стране, везде одна корупция и допинг...стыдно
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:08
Затуркали Тедеско! Я бы на его месте уехал из РФ.
альсато
альсато
сегодня в 16:08
Говорил, что забанят на пару матчей)))))..на деле получилось-на три!)))))...прокололся я!)))))
makkie
makkie
сегодня в 16:05
Ну а чего от них еще ждать?
Тедеско правильный жест показал *шелест денег* - арбитра застукали в ресторане с представителями Сочи после матча :)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:02
Сколько можно терпеть этот беспредел?
Зарема, снимай спартак с чемпионата!
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 15:57
Он уже дома!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:53
Все ровно уходит
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:38
Допрыгался попрыгунчик.
Николай 86
Николай 86
сегодня в 15:38
Лучше бы написали, что арбитра матча Сочи-Спартак после игры видели бухающим с представителями Сочи.
Вообще не палятся
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:36
У Жоазиньо российский паспорт - так что он свой
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:32
Федун это тупик для Спартака!
Futurista
Futurista
сегодня в 15:23
Узнав эту новость Тедеско подумал о фиолетовых цветках растущих параллельно...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:20
Откуда у румына 50 000 рублей ?

Написали бы сразу - 50 000 евро.
Бродяга с острова Свободы
Бродяга с острова Свободы
сегодня в 15:15
Сбежал поджав хвост
pomor45
pomor45
сегодня в 15:14
У Спартака появилась возможность выиграть три матча подряд.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 15:13
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 15:11
    Сдалась ему ваша продажная лига, напугали кота котлетой)
    санек002
    санек002
    сегодня в 15:03
    СРОК ОТБЫВАТЬ БУДЕТ ГДЕ ТО В ГЕРМАНИИ!НО ЭТО СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:56
    Федуну опять щёлкнули по носу! Наверное опять сниматься будет, только в этот раз никому ничего не скажет и будет продолжать играть в чемпионате. Вот такой вот Федун человек слова!!!
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 14:54
    Кто купил Спартак в последнем матче?
    порт
    порт
    сегодня в 14:54
    Отбудет дисквалификацию в самолёте.
    Телогрейка
    Телогрейка
    сегодня в 14:46
    Нас... ли в душу немцу, "команда мечты сдуваются" все опошлило в РПЛ.
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