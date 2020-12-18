Три арбитра пожизненно отстранены за организацию договорного матча «Чайки»

КДК РФС пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева и Дениса Степанищева за получение взятки. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц:

Сегодня состоялось заседание КДК , на котором были рассмотрены материалы проверки департамента защиты игры РФС по матчу Олимп- ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» – «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года, о наличии признаков его договорного характера.

КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады.

Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК «Чайка». Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна.