ГлавнаяНовости

Три арбитра пожизненно отстранены за организацию договорного матча «Чайки»

вчера, 20:43

КДК РФС пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева и Дениса Степанищева за получение взятки. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц:

Сегодня состоялось заседание КДК, на котором были рассмотрены материалы проверки департамента защиты игры РФС по матчу Олимп-ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» – «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года, о наличии признаков его договорного характера.

КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады.

Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК «Чайка». Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна.

В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну, Качанову, Мезенцеву, Степанищеву, на 5 лет запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Алиеву, а также аннулировать результат матча Первенства ПФЛ сезона-2018/2019 между командами «Чайка» и «Дружба», присудив ФК «Чайка» техническое поражение со счетом 0:3.

Все новости
Дюков прокомментировал пожизненное отстранение арбитра Матюнина
Вчера, 14:57 Комментарии6
В ФИФА прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований
Вчера, 12:00 Комментарии12
Дисквалификация Мораты сокращена до одного матча. Он заплатит 8 тыс. евро
11 декабря Комментарии14
Кадыров оценил санкции США против «Ахмата»
11 декабря Комментарии30
Арбитра встречи ПСЖ — «Истанбул» могут дисквалифицировать на 10 матчей
09 декабря Комментарии29
Красная карточка, показанная тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, аннулирована
09 декабря Комментарии71
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:42
Как-будто в РАЛ все чистенькие, федуна на полиграфф и он выдаст всех судей с которыми плотно работал и работает.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:16
Всех судей за решётку, гендира туда же, Чайку в ПФЛ со стартом сезона в глубоком минусе по очкам. Только так. Но у нас не такая страна...
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 00:25
Когда отстранят Безбородова и Москалева?
beefs
beefs
вчера в 21:26
а уголовная ответственность где...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Начало положено. Кто следующий???
an-525
an-525
вчера в 21:06
Позор! Половину выгонять нужно!
Faustello
Faustello
вчера в 21:06, ред.
РПЛ - то что мертво, умереть не может!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:02
Истинно — без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно: Quod est inférius est sícut id quod est supérius. То, что внизу, аналогично тому, что вверху. Et quod est supérius est sícut id quod est inférius, ad perpetránda (præparánda, penetránda) mirácula réi uníus.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
Так бы отстраняли в РПЛ!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
Вот и показали что работают))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100