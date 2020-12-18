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В ФИФА прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований

вчера, 12:00

В ФИФА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

ФИФА приняла к сведению решение CAS и теперь оценит его последствия.

Ранее решение Спортивного арбитражного суда прокомментировали в РФС.

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Gahi
Gahi
вчера в 19:16
ФИФА всегда действует взвешенно и какое бы давление на неё не оказывали она чётко придерживается своей линии. Если вспомнить когда многих спортсменов России отстранили от Олимпийских игр, а также многих Чемпионатов Мира и если кого-то и допустили, то под нейтральным флагом. А руководство ФИФА старалась не  вводить санкций против России, тем более когда ставился жёстко вопрос о том, чтобы отстранить от игр и вообще отобрать Чемпионат Мира 2018 года. Так что информация от CAS будет принято в ФИФА, но решение которое будет принимать Международная Федерация Футбола оно будет достаточно взвешенным и разумным в отличие от других Федераций
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:08
Я понимаю, было бы обидно за хоккей, потому что там мы топ, ну а здесь пусть хоть вообще от игр отстраняют, хоть позориться не будем, будем разыгрывать свой колхоз-газпром чемпионат с постоянным дутым чемпионом и космическими зарплатами на фоне общей нищеты.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 15:03
Хахаха, вот так дела, за что боролись на то и напоролись
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:55
ФИФА может спокойно положить на это решение. Ведь ВАДА только рекомендует, а все ассоциации уже сами решают как им поступить.
ФИФА это прежде всего коммерческое предприятие со своими законами, даже олимпийский комитет стоит ниже их. Могу привести пример, единственный вид спорта где звание чемпиона мира стоит выше звания олимпийского чемпиона это футбол.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:44
Решили да и решили. Делов то. С такой игрой нашей сборной ЧМ все равно не светит, разве что в качестве туристов и зрителей на трибунах. А туристам решение Спортивного арбитражного суда по флейте. На ЧЕ, где наша сборная будет играть, сие решение не влияет. Так что нет и смысла особого, на мой сугубо субъективный взгляд, поднимать бурю в стакане.
Николай Сергеевич
Николай Сергеевич
вчера в 13:42
А что толку все ровно с группы не смогут выйти
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:47
Опять 25....и так видимо будет без конца...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:35
Интересно какая будет оценка???
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:19
Самое главное этот цыган Мутко неподсуден.
mangox13
mangox13 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 12:10
и не только Мутко ..
FROBI
FROBI
вчера в 12:07
Во всём нужно видеть положительные моменты. Футболёры хотя бы флаг позорить не будут. Влетать будут нейтралами.
beefs
beefs
вчера в 12:03
чего там оценять, опять нас окунули в 62о, а мы хлебаем, спасибо Мутко...
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