В ФИФА прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований

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вчера, 12:00

В ФИФА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) в Лозанне. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

ФИФА приняла к сведению решение CAS и теперь оценит его последствия.