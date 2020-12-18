В ФИФА прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований

В ФИФА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.
ФИФА приняла к сведению решение CAS и теперь оценит его последствия.
Ранее решение Спортивного арбитражного суда прокомментировали в РФС.
ФИФА это прежде всего коммерческое предприятие со своими законами, даже олимпийский комитет стоит ниже их. Могу привести пример, единственный вид спорта где звание чемпиона мира стоит выше звания олимпийского чемпиона это футбол.
ФИФА это прежде всего коммерческое предприятие со своими законами, даже олимпийский комитет стоит ниже их. Могу привести пример, единственный вид спорта где звание чемпиона мира стоит выше звания олимпийского чемпиона это футбол.