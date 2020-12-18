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Дюков прокомментировал пожизненное отстранение арбитра Матюнина

вчера, 14:57

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пожизненное отстранение от футбола арбитра Максима Матюнина.

Правоохранительными органами в рамках уголовного дела был установлен факт подкупа Матюнина гендиректором «Чайки». Расследование ещё продолжается, но по результатам установления этого факта в РФС направили письмо – КДК получил представление из МВД, которое и повлияло на решение комитета. Матюнин нарушил правила, установленные РФС. Такие действия недопустимы. КДК в данном случае действует строго в соответствии с действующим дисциплинарным регламентом. Что касается отсутствия решения суда, то у футбольных союзов есть возможность действовать самим. Мы должны соответствовать ожиданиям болельщиков и не можем ждать решения суда. Никакого беспредела с нашей стороны, конечно, не будет. В данном случае мы считаем, что было получено достаточно информации от компетентных органов, которая позволила нам вынести это решение.

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Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 17:40
Когда проверят Москалева и Безбородова?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:49
Ну все , теперь Санек заведет себе канал на ютубе и будет критиковать наше судейство, как это делают Федотов и Хусаинов.
holms918
holms918
вчера в 16:12
И это не первый и не последний случай.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:41
За какую сумму слил?вот это интересно!
ДСА
ДСА
вчера в 14:58
Еще с десяток арбитров надо отстранить пожизненно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:58
Да ладно уж...
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