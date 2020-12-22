Червиченко: «Сложно сказать, доработает ли Тедеско контракт в „Спартаке“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение главного тренера «красно-белых» не продлевать контракт с клубом.

Доработает ли Тедеско свой контракт? Сложно сказать. Вопрос в том, сможет ли «Шальке» предложить хотя бы половину того, что он здесь получает. Все-таки два миллиона, зарабатываемых им здесь, немцам обойдутся в три миллиона вместе с налогами. Сейчас, как я понимаю, там все очень плохо с экономикой и бизнесом, тем более у футбольных клубов.

Возможно, какие-то переговоры в закулисье и ведутся. Просто конкретно сейчас их вести нельзя. По-моему, еще нет полугода до окончания контракта. Потому что если начнешь вести переговоры раньше чем за полгода до окончания контракта, его могут разорвать досрочно.

И не думаю, что Германия — лучшее место, где можно прятаться от коронавируса. Несмотря на то, что медицина там на несколько ступеней выше, чем у нас, с этой болезнью они, нельзя сказать, что мастера справляться.