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Червиченко: «Сложно сказать, доработает ли Тедеско контракт в „Спартаке“»

сегодня, 09:20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

Доработает ли Тедеско свой контракт? Сложно сказать. Вопрос в том, сможет ли «Шальке» предложить хотя бы половину того, что он здесь получает. Все-таки два миллиона, зарабатываемых им здесь, немцам обойдутся в три миллиона вместе с налогами. Сейчас, как я понимаю, там все очень плохо с экономикой и бизнесом, тем более у футбольных клубов.

Возможно, какие-то переговоры в закулисье и ведутся. Просто конкретно сейчас их вести нельзя. По-моему, еще нет полугода до окончания контракта. Потому что если начнешь вести переговоры раньше чем за полгода до окончания контракта, его могут разорвать досрочно.

И не думаю, что Германия — лучшее место, где можно прятаться от коронавируса. Несмотря на то, что медицина там на несколько ступеней выше, чем у нас, с этой болезнью они, нельзя сказать, что мастера справляться.

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сегодня в 11:04
Какая редиска постоянно спрашивает ЧервИченко?
drug01
drug01
сегодня в 10:05
Отдохнёт и снова за работу,! У него большие планы были...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:58
А тебе-то что?
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
А может он с Санькой на Мальдивах? Обнимашки, закаты)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:32
Тедеска клянчит у федуна увольнение и огромные отступные
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