Игонин: «В „Зените“ нет ни одного игрока уровня Лиги чемпионов»

Бывший капитан «Зенита» высказался о возможных трансферах «сине-бело-голубых».

Лучше отталкиваться от того, что говорит Семак. Значит, что это левый защитник. Справа в защите стало чуть проще, даже некоторая конкуренция чуть сформировалась.

«Зениту» нужен защитник, причем уровня Лиги чемпионов. Как с краю, так и в центре. Если есть возможность найти футболиста, который закроет сразу две эти позиции – будет вообще хорошо. Мы же говорим о Лиге чемпионов. Минувший розыгрыш Лиги чемпионов показал, что в «Зените» нет ни одного игрока уровня этого турнира. А перед командой ставится задача не просто выходить из группы, а быть еще выше.