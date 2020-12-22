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Игонин: «В „Зените“ нет ни одного игрока уровня Лиги чемпионов»

сегодня, 08:17

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможных трансферах «сине-бело-голубых».

Лучше отталкиваться от того, что говорит Семак. Значит, что это левый защитник. Справа в защите стало чуть проще, даже некоторая конкуренция чуть сформировалась.

«Зениту» нужен защитник, причем уровня Лиги чемпионов. Как с краю, так и в центре. Если есть возможность найти футболиста, который закроет сразу две эти позиции – будет вообще хорошо. Мы же говорим о Лиге чемпионов. Минувший розыгрыш Лиги чемпионов показал, что в «Зените» нет ни одного игрока уровня этого турнира. А перед командой ставится задача не просто выходить из группы, а быть еще выше.

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Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
сегодня в 14:46
Руководство зенита иногда загоняет такую 3ню на счёт полуфинала лиги чемпионов, у них пораноя по ходу дела.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:39
надо миллера заставить купить реал, барсу или баварию привезти в питер, переименовать и победить в ЛЧ, всё! больше вариантов нет!
альсато
альсато
сегодня в 14:18
))))нет НИ ОДНОГО игрока ЛЧ!))))))...и это ЛЕХА говорит про ребят надевающих футболку Сборной!))))))...ЛЕХА! , сражение проигрывает не Армия, а ШТАБ! (во главе с командующем)
yrasikos22
yrasikos22 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:02, ред.
Про Цска в Лиги Европы не надо писать,тем более про какие то всего 3 очка в группе,хуже этого только Спартак 7лет не проходящий туда и Ростов и Динамо...
Физручини
Физручини
сегодня в 13:39
Вот и "авторитетное" мнение. На самом деле у Зенита половина состава уровня ЛЧ, вопрос в том кто бы их качественно готовил. У Зенита главная проблема - это тренер не уровня ЛЧ.
oFANATo
oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 13:35, ред.
Как щёлкнули по носу зенит никого не щёлкнули в еврокубках.
Краснодар - 5 очков
Локомотив - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит. - 1 очко
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:23, ред.
В прошлом сезоне из групп ЛЧ вышли только представители топ-5. В этом году ситуация аналогичная, разве что "Порту" удалось разбавить представительство лиг в 1/8. И дальше ситуация будет точно такая же. Поэтому сколько угодно можно ставить задачу выходить стабильно из группы ЛЧ и проходить дальше, но выполнить ее нереально с уровнем футбола в РФПЛ. Для наших клубов уже выход из группы ЛЕ становится большой проблемой. Более того, еще два таких
"блестящих" ЕК сезона, то и в группе ЛЧ наши клубы будут редкими гостями. Будут вылетать в квалифаях так и не дойдя до группы и коротать время в ЛЕ. Как обычно личное мнение.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Эмиль Абдуллаев (раскрыть)
сегодня в 13:17
6 легионеров в основе Зенита в ЛЧ, 6 россиян, игроков Зенита в основе сборной а результат один и тот же!)))
У рака сила в клешне, а у богача в мошне.©
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Конечно мячом играют. А если не видно разницы , зачем платить больше???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:08
Зря Игонииюн дзюбу разозлил, сейчас ещё активнее станет работать руками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:58
В связи с тем, что гипотетический выход Зенита в плей офф ЛЧ обойдется бюджету России примерно в сумму , равную стоимости газификации 120 населенных пунктов , где до сих пор топят дровами, может стоит отказать Миллеру в финансировании его игрушки и осуществить мечту сотен тысяч граждан РФ о приобщении к элементам цивилизации.? Все равно, как показал опыт последних 10 лет, деньги на ветер. и частично в карман жулья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 12:52
"Минувший розыгрыш Лиги чемпионов показал, что в «Зените» нет ни одного игрока уровня этого турнира. А перед командой ставится задача не просто выходить из группы, а быть еще выше." В связи с этим возникает вопрос , как у Высоцкого : " А где деньги, Зин?"
Эмиль Абдуллаев
Эмиль Абдуллаев
сегодня в 12:42
Ты хоть трента арнольда купи на край защиты, а толку? Гребаный лимит не позволит. Приходится играть со средними игроками
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:40
Игонин: «В „Зените“ нет ни одного игрока уровня Лиги чемпионов»
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И не будет , привезите хоть Месси с Роналду.
Во всем виноват МУТКОВСКИЙ ФУТБОЛ по обналичиванию бюджетов !
Oplot
Oplot
сегодня в 12:39, ред.
Не совсем согласен с Игониным.В команде собраны игроки высочайшего класса.И Зенит показывает сейчас какойто фантастический футбол,доминируя везде.В Лиге Чемпионов моментами были даже на порядок лучше соперников,но им очень уж повезло. Переиграй бы лч заново,Зенит и до полуфинада дошел бы!!!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:34
Деньги на ветер, зенит проиграл все матчи в лиги чемпионов,просто Лацио играл в Питере вторым составом...зенит выиграл у Динамо, а Динамо проиграл локомотиву и Тбилиси. ..теперь представьте себе какого уровня команды ниже 10-го места...это уровень чемпионата Эстонии. А какие зарплаты у нас...меньше млн не один игрок чемпионата не получает...не могу понять почему в зените такие заработоки...условно говоря если шлюба получает 20 лямов в месяц. ..сколько получает Малком,Бариус..Ракицкий....плюс 25 игроков. ...пол миллиарда за месяц. ...это безумие. ..такое можно только у нас. ..кроме Краснодара,там частный клуб, там халавщиков нет...
санек002
санек002 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:23
игроков уровня лч нет ни у одного нашего клуба!потому и влетаем в европе!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:13
Вас кто по носу щёлкает, что вы даже в группе ЛЕ последние места занимаете?)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:12
В РПЛ конкуренция низкая, в ЛЧ другие скорости и другая манера игры. Тут виноват и убогий лимит, и госфинансирование, и слабая система подготовки игроков, тренеров.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:09
А может тренер слабоват?
старина
старина
сегодня в 12:02
Там нет игроков даже уровня ЛЕ.Брюгге это наглядно показал.Сил и админресурса хватает только на наш второсортный чемпионат.Тут да.короли.Особенно на фоне строящегося цска и вечно скандалящего Спартака во главе с самодуром федуном
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:57
У Краснодара то же нет игроков уровня ЛЧ
И тем не менее набрали после пяти туров 4 очка и вышли в евровесну досрочно.
Щёлкнув по носу зенит с одним очком в группе.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 11:56
Так в чем проблема, выращивайте. К примеру, даже в Реале есть Асенсио, которого взяли за копейки. А Зенит за эти деньги купил Кругового. Юве взял Маккенни за 4,5млн. Почти в 10 раз дешевле Малкома. Или для состава на ЛЧ нужно обязательно тратить 500-600 млн?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Надо просто изменить тактику стратегию и конечно психологию , а для этого необходимо приобрести классного тренера !!! Залог любого успеха Тренер !!!
yrasikos22
yrasikos22 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:49, ред.
По меркам Евро клубов с их бюджетом,Зенит даже в 10ку не входит,в том же Апл или Ла Лиги много клубов богатых но в Лч они не играют от слова совсем,в футбол играют не бюджетом а мячом...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:27
Игонин: «В „Зените“ нет ни одного игрока уровня Лиги чемпионов»
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Зато зарплаты в Зените уровня игроков ЛЧ !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:24
ещё один эксперт добавился)))))))))))))))))
youtomee
youtomee
сегодня в 11:18
а сколько игроков уровня ЛЧ в Брюгге? и почему они стоят дешевле зенитовских?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:17
Прикол в том, что это говорит профессиональный футболист, ребят.. да... Он реально не понимает, что помимо грандов в ЛЧ не менее половины команд - статисты с хреновыми бюджетами и игроками, которые, тем не менее, иногда выстреливают - вспомните тот же Базель, да примеров тьма.

Но для этого нужен умный тренер, сплоченный коллектив, хорошая форма команды... Игонин даже не допускает, что всё это может быть у Зенита. Нееее... нам нужно 4 Халка и 8 Витселей! Во тады повоююм!

Типичная логика газпромовца. С этой логикой они и идут ко дну каждую ЛЧ.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:09
Зенит каждый сезон покупает несколько сильных игроков
В запасе сидят игроки сборных. И нет ни одного кто соответствовал бы лиге чемпионов? Парадокс какой-то))
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