Бывший футболист «Зенита» поделился мнением об уходе главного тренера «Спартака» по окончании нынешнего сезона.

Скандальные ситуации — надуманный повод. Решение специалиста созрело раньше. Кого тут обманывать? Это не первый иностранный тренер, который к нам приезжает, поступая таким образом. Давайте вспомним, что творилось в «Зените», когда у нас один человек на протяжении года получал зарплату при том, что был новый главный тренер, который работал. Вот вам разница между иностранным специалистом и нашим тренером. Такое потребительское отношение к клубу, футболистам.

Я удивился, что такое отношение у нас и к руководителям. Хотя тот же Федун разговаривал с ним по-человечески, был заинтересован в том, чтобы он работал в «Спартаке», когда он переходил в клуб. Сейчас мы видим ситуацию, он ищет поводы, скандал, чтобы забрать деньги и уехать. Ситуации разные, когда он пишет заявление по собственному желанию или его увольняют. Когда он ставит руководство клуба, что ему нужно выбирать, в моем понимании, вывод очевиден. Если человек не хочет работать — нужно прощаться. За это нужно платить деньги. Наверное, Тедеско в начале переговоров со «Спартаком» вел себя кардинально иначе, чем сейчас. Это не может радовать. Это вопрос к моему не совсем положительному отношению к иностранным специалистам и футболистам.