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Игонин: «Скандальные ситуации — надуманный повод от Тедеско»

сегодня, 15:54

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об уходе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско по окончании нынешнего сезона.

Скандальные ситуации — надуманный повод. Решение специалиста созрело раньше. Кого тут обманывать? Это не первый иностранный тренер, который к нам приезжает, поступая таким образом. Давайте вспомним, что творилось в «Зените», когда у нас один человек на протяжении года получал зарплату при том, что был новый главный тренер, который работал. Вот вам разница между иностранным специалистом и нашим тренером. Такое потребительское отношение к клубу, футболистам.

Я удивился, что такое отношение у нас и к руководителям. Хотя тот же Федун разговаривал с ним по-человечески, был заинтересован в том, чтобы он работал в «Спартаке», когда он переходил в клуб. Сейчас мы видим ситуацию, он ищет поводы, скандал, чтобы забрать деньги и уехать. Ситуации разные, когда он пишет заявление по собственному желанию или его увольняют. Когда он ставит руководство клуба, что ему нужно выбирать, в моем понимании, вывод очевиден. Если человек не хочет работать — нужно прощаться. За это нужно платить деньги. Наверное, Тедеско в начале переговоров со «Спартаком» вел себя кардинально иначе, чем сейчас. Это не может радовать. Это вопрос к моему не совсем положительному отношению к иностранным специалистам и футболистам.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:50
К счастью у нас разные интересы...иначе было бы не интересно)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:43
Радуйся тому, что умеешь читать чужие мысли до их опубликования. А мне например любопытно читать все мысли и совпадающие с моими и противоположные им. Это же интересно.
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:26, ред.
Плохо то, что я заранее знаю, что он скажет про Спартак)...
"Поэтому и надо давать возможность всем сказать. Что здесь плохого?"....
ничего плохого...вот я и сказал свое мнение про эксперда Игонина)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:23
А если даже его анализ и не объективный, почему он не имеет право.? У тебя , например и десятков других пользователей тоже не может быть объективной оценки дел, например в ЦСКА. Кстати, скажу тебе банальную вещь, объективной оценки, в принципе, ни у кого быть не может, т.к. все мы субъективны и сторонники и противники. Поэтому и надо давать возможность всем сказать. Что здесь плохого?
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:03
Нет...не запретная...но человек из Зенита вряд ли способен на обьективный анализ дел Спартака...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:37
Ты хочешь сказать , что Спартак - это запретная тема?
Futurista
Futurista
сегодня в 17:29
Какое дело игогонину...непонятно...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:02
Тедеска заранее просек, как можно раскошелить федуна, потому и пошел в спартак
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:07
Левых, как ты говоришь, пенальти в ворота Спартака было раза в три меньше, чем в ворота соперников Спартака. А по числу подаренных Спартаку судьями очков равных "народной" команде нет вообще.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:00
Иностранцам урвать и смотаться.
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