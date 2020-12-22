Нобоа: «Самой главной проблемой после переезда в Россию был язык»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о главных проблемах после переезда в Россию.
Самой главной проблемой после переезда в Россию был язык, я сразу стал его учить, с «Доброе утро», «Как дела». Русский язык знают везде. Сейчас знаю четыре языка.
Соцсети? Я не так люблю социальные сети, мне больше нравится проводить время с семьей.
Ранее Кристиан Нобоа поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.
И потом, я же ж писАл, что могу перепутать московских немцев ;)
И потом, я же ж писАл, что могу перепутать московских немцев ;)
https://youtu.be/G11llxE2AKk
Жаль, что таких людей немного...
Жаль, что таких людей немного...