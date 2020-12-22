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Нобоа: «Самой главной проблемой после переезда в Россию был язык»

сегодня, 09:30

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о главных проблемах после переезда в Россию.

Самой главной проблемой после переезда в Россию был язык, я сразу стал его учить, с «Доброе утро», «Как дела». Русский язык знают везде. Сейчас знаю четыре языка.

Соцсети? Я не так люблю социальные сети, мне больше нравится проводить время с семьей.

Ранее Кристиан Нобоа поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:53
Полиглот прям... 4 языка выучил молодец
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:12
Сначала, конечно, он выучил матерный язык.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:10
Ну, в этом видео он несколько слов всего и сказал.
И потом, я же ж писАл, что могу перепутать московских немцев ;)
hаrut
hаrut
сегодня в 10:09
Молодец....все правильно сделал...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:09
Нобоа молодец, изчил великий и могучий.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:02
Главное играет хорошо
LOpp
LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:59
Тедеско говорит на русском по лучше многих русских

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:51
Респект таким игрокам и тренерам, которые уважают страну, куда они приехали на заработки. А вот толи Тедеско, толи динамовский тренер (могу напутать) возмущались, что в команде совсем не говорят по немецки. Так если ты приехал работать в страну, будь добр изучить её язык, а в идеале традиции и менталитет. И не лезть со своими правилами. А иначе - скатертью дорога, как говорят в России.
Жаль, что таких людей немного...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 09:43
Язык у многих проблема, не все могут держать его за зубами
beefs
beefs
сегодня в 09:40
похоже он уже на половину русский...
Faustello
Faustello
сегодня в 09:39
Подписался бы на Соккер и стал бы комментить, мы бы тебя в два счета языку обучили бы!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:34
Это везде такая проблема
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