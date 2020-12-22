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Хохлов: «Проблема „Динамо“? Люди, неграмотно управляющие клубом»

сегодня, 12:09

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил неудачи команды в последнее время.

Есть и несовпадающие причины, и общая. Вторая? Люди, неграмотно управляющие клубом. Назвать фамилии? Не хочу. Все их прекрасно знают.

Если взять за ориентир генерального директора Юрия Белкина, выше уровнем или ниже? Зачем выше? Там как раз все нормально.

При расторжении контракта меня обязали подписать бумагу о трехлетнем неразглашении? Срок другой, но подпись ставил. Определенные вещи озвучивать не могу.

Ранее Хохлов объяснил, почему пока находится без работы.

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kastitis
kastitis
сегодня в 14:36
Степашка все чудит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:02
не вижу связи. варенье отдельно мухи соответственно тоже
))))))))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:29
Неправда, в Динамо грамотно раскладывают деньги по карманам.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:18
Уморил! Как же могут менты переобуться? Это невозможно в принципе!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:07
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:00
    Динамо лихорадит на протяжении многих лет. Сколько денег было выброшено впустую уже и не сосчитать, а результатов пока нет. Даже в ФНЛ уже побывали . Степашин вот опять куда то пропал со своим оптимизмом. Рыба гниет с головы это всем известно , но голова пока сильно сопротивляется и сама себя отсекать не собирается. Клуб превратился в середняка , для которого попадание в ЕК - это великий праздник , но недолгий. Видимо в клубе назрели кардинальные реформы, но кто то просто не хочет покидать тепленькое место. Состав явно требует усиления и усиления качественного. Команда на данном этапе очень нестабильна, что свойственно всем середнякам.
    Посмотрим, как бело - голубые проведут остаток сезона ??? Сможет ли Шварц выстрелить или же опять выстрел окажется холостым?!?
    Всем здоровья.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 12:33
    Ну Тодеско так то сам уйдет, сослался на то,что мол не может видеть семью.
    Но моя версия,что Тодеско просто понял куда попал,попал в чемпионат где многое решается не на футбольном поле а в кабинетах,где действует лимит на легионеров,что позволяет получать русским игрокам по 3 миллиона евро в год и даже не выходить на поле, где футболам руководят кто угодно но только не люди,которые что то в футболе понимают и.т.д.
    Вот и подумал,что я ещё молодой тренер,у меня всё впереди,чего сидеть в этом болоте РПЛ.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 12:32
    кто у76ся? все, кроме хохлова ... он правильно управлял игроками, но чуть в пердив не улетели...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:28
    Проблемы Динамо ?
    - Мутковское управление футболом !
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:26
    Самые "мощные управленцы" в спартаке, в год пять дирекоров меня, 5-6 тренеров про остальных молчу.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 12:17
    Все виноваты... Кроме самого Хохлова?
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:11
    да у нас уже давно футболом правят люди, далекие от футбола...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 12:10
    Типа сам грамотный?
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