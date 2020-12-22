Хохлов: «Проблема „Динамо“? Люди, неграмотно управляющие клубом»

Бывший наставник «Динамо» объяснил неудачи команды в последнее время.

Есть и несовпадающие причины, и общая. Вторая? Люди, неграмотно управляющие клубом. Назвать фамилии? Не хочу. Все их прекрасно знают.

Если взять за ориентир генерального директора Юрия Белкина, выше уровнем или ниже? Зачем выше? Там как раз все нормально.

При расторжении контракта меня обязали подписать бумагу о трехлетнем неразглашении? Срок другой, но подпись ставил. Определенные вещи озвучивать не могу.