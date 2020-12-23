Артета: «Если не исправим ситуацию, у „Арсенала“ будут большие проблемы»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги.

Трудно принять этот результат, учитывая то, как складывалась игра. Когда вы даёте забивать сопернику такого уровня, это до невозможного усложняет игру. В каждом матче происходит множество странных вещей, и это действительно всё очень усложняет.

Конечно, мы должны исправить ситуацию. Если мы этого не сделаем, у нас будут большие проблемы. Это определяющий момент сезона.

Судя по тому, что мы показали сегодня против сильных оппонентов, в моей команде есть бойцы. Да, у меня есть бойцы.