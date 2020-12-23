ГлавнаяНовости

Артета: «Если не исправим ситуацию, у „Арсенала“ будут большие проблемы»

сегодня, 02:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги.

Трудно принять этот результат, учитывая то, как складывалась игра. Когда вы даёте забивать сопернику такого уровня, это до невозможного усложняет игру. В каждом матче происходит множество странных вещей, и это действительно всё очень усложняет.

Конечно, мы должны исправить ситуацию. Если мы этого не сделаем, у нас будут большие проблемы. Это определяющий момент сезона.

Судя по тому, что мы показали сегодня против сильных оппонентов, в моей команде есть бойцы. Да, у меня есть бойцы.

Все новости
Линекер о достижении Месси: «Больше этот рекорд никто не побьёт»
Сегодня, 06:30 Комментарии3
Месси: «В начале карьеры я никогда не думал, что буду бить рекорды»
Сегодня, 03:59 Комментарии2
Гвардиола: «„Арсенал“ совершит большую ошибку, уволив Артету»
Сегодня, 03:28 Комментарии3
Пирло: «Нет смысла говорить о тактике после удаления на 10-й минуте»
Сегодня, 02:19 Комментарии3
Штоффельсхаус: «Антон Миранчук и Баринов заявят о себе в Европе»
Вчера, 23:07 Комментарии5
Нуньеш: «Жардим добьётся успеха в „Спартаке“. Он развил Мбаппе»
Вчера, 22:37 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:37
Почему то верю ему
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 04:49
Этот шарлвтн считает, что у Арсенала их сейчас нет 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Triem
Triem
сегодня в 04:48
Думаю владельцы Арсенала и первым дивизионом будут довольны.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:13
Артета сам то верит в то , что говорит???
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 03:05
Горжусь моим Нольтетой, он выбрал некоторую тактику и следует ей. А именно, он избавляется от бойцов, чтобы они не мешали выполнить стратегический план по выигрышу Чемпионшипа.

Уже изгнаны из команды Мартинес и Гендузи, которые своей самоотдачей подрывали мораль команды.

В этом матче он снова заметил бойца, думаю, скоро мы узнаем, кого выставит на трансферы мой мудрый Нольтета, ученик великого лысого Гвардилолы!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:58
У Арсенала всегда проблемы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100