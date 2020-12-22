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Штоффельсхаус: «Антон Миранчук и Баринов заявят о себе в Европе»

вчера, 23:07

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что полузащитники Антон Миранчук и Дмитрий Баринов могут перейти в европейский чемпионат.

Нельзя сравнивать Алексея с Антоном. Это два разных игрока с разными сильными сторонами. Сможет ли Антон заиграть в Европе? А почему нет? Он обладает хорошими качествами. И, что не менее важно, у него правильный менталитет. Я верю, что он заявит о себе в Европе. Не сомневаюсь в этом! То же могу сказать про Дмитрия Баринова — у него есть все задатки для европейской карьеры.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:45
Пока это все слова. Посмотрим , что дальше будет.
Cat01
Cat01
вчера в 23:42
Будем ждать и смотреть игру дальше
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:24
Время покажет ху из ху
beefs
beefs
вчера в 23:16
да все правильно говоришь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:15
Заявят,если их там не сломают!
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