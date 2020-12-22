Штоффельсхаус: «Антон Миранчук и Баринов заявят о себе в Европе»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что полузащитники и могут перейти в европейский чемпионат.

Нельзя сравнивать Алексея с Антоном. Это два разных игрока с разными сильными сторонами. Сможет ли Антон заиграть в Европе? А почему нет? Он обладает хорошими качествами. И, что не менее важно, у него правильный менталитет. Я верю, что он заявит о себе в Европе. Не сомневаюсь в этом! То же могу сказать про Дмитрия Баринова — у него есть все задатки для европейской карьеры.