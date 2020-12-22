Нуньеш: «Жардим добьётся успеха в „Спартаке“. Он развил Мбаппе»

Португальский футбольный эксперт Жил Нуньеш поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Монако» на должность главного тренера «Спартака».

Отличный тренер. В «Спортинге» сформировал связку из трёх полузащитников — Вильяма Карвалью, Адриена Силвы и Жоау Мариу, которые принесли Португалии победу на Евро-2016. Вильям Карвалью был никому не известен, но после работы с Жардимом стал основным в клубе и сборной. Жардим — специалист, который раскрывает футболистов. Тактически его команды выглядят солидно: отлично защищаются, хороши в переходных фазах и при владении мячом.

Добьётся ли он успеха в «Спартаке»? Да, уверен, добьётся. Португальские тренеры вообще хороши, а Жардим среди действующих специалистов — в топ-3. При нём «Спортинг» выздоровел и начал играть в футбол. В «Монако» его команда жила Лигой чемпионов, он развил Мбаппе и Бернарду Силву. С «Олимпиакосом» взял чемпионство. Тренер-победитель, со всеми необходимыми качествами. «Спартак» сделал лучший выбор из возможных.