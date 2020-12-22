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Нуньеш: «Жардим добьётся успеха в „Спартаке“. Он развил Мбаппе»

вчера, 22:37

Португальский футбольный эксперт Жил Нуньеш поделился мнением о возможном назначении экс-наставника «Монако» Леонарду Жардима на должность главного тренера «Спартака».

Отличный тренер. В «Спортинге» сформировал связку из трёх полузащитников — Вильяма Карвалью, Адриена Силвы и Жоау Мариу, которые принесли Португалии победу на Евро-2016. Вильям Карвалью был никому не известен, но после работы с Жардимом стал основным в клубе и сборной. Жардим — специалист, который раскрывает футболистов. Тактически его команды выглядят солидно: отлично защищаются, хороши в переходных фазах и при владении мячом.

Добьётся ли он успеха в «Спартаке»? Да, уверен, добьётся. Португальские тренеры вообще хороши, а Жардим среди действующих специалистов — в топ-3. При нём «Спортинг» выздоровел и начал играть в футбол. В «Монако» его команда жила Лигой чемпионов, он развил Мбаппе и Бернарду Силву. С «Олимпиакосом» взял чемпионство. Тренер-победитель, со всеми необходимыми качествами. «Спартак» сделал лучший выбор из возможных.

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Все комментарии
pioner1987
pioner1987
вчера в 23:51
Мне куда интереснее на Спартак Кике Сетьена посмотреть. Хочу такой же Спартак каким был Бетис
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:22
Из Кутепова Агуэро слепит))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:05
Только со Спартаком ничего не выигрывал.
BDA81
BDA81
вчера в 22:57
Если и брать Жардима, то нужен сезон на притирку так сказать. А так согласен,топ тренер. интересно было бы посмотреть на него в РПЛ.
shlomo
shlomo
вчера в 22:51
Офигенно...уже озабоченные о Спартаке португалы появились....ну это уже край....
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:49
Что-то каких только фамилий не звучало для Спартака. Когда уже Маура озвучат?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:45
только вот в спартаке нет мбаппе)) есть только кокорин,а его сможет развить?)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:42
Всё, федун нашёл жертву.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:40
Кто ещё не работал в спартаке?
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