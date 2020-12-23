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Пирло: «Нет смысла говорить о тактике после удаления на 10-й минуте»

сегодня, 02:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал разгромное поражение от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура Серии А. На 18-й минуте с поля был удалён полузащитник туринского клуба Хуан Куадрадо.

В последней игре перед Рождеством может так случиться, что команда начинает думать об отпуске, но мы были вялыми и несконцентрированными, поэтому неизбежно проиграли.

Неназначенные пенальти на Роналду и Бернардески? На повторах всё чётко видно. Так же, как красная карточка Куадрадо была очень чёткой. Были другие эпизоды, которые могли быть трактованы в нашу пользу, но я не вижу смысла это комментировать. Все могут увидеть это на повторе.

Нам нет смысла говорить о тактике или выступлении, когда команда остаётся вдесятером спустя 10 минут игры. Мы сделали всё, что могли, чтобы остаться в игре, и остались бы, если бы эпизод с тем пенальти был решён в нашу пользу.

Тренер даёт указания, команда выходит на поле. Бывает, что она выкладывается не на все сто. В первом тайме мы пропустили гол и потеряли игрока, а на второй вышли с правильным настроем.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:20
Такой разгром дома....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:40
Это отговорка. Тренер должен всегда думать.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:24
Каждый играет так как ему позволяет соперник.
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