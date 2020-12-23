Пирло: «Нет смысла говорить о тактике после удаления на 10-й минуте»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал разгромное поражение от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура Серии А. На 18-й минуте с поля был удалён полузащитник туринского клуба Хуан Куадрадо.

В последней игре перед Рождеством может так случиться, что команда начинает думать об отпуске, но мы были вялыми и несконцентрированными, поэтому неизбежно проиграли.

Неназначенные пенальти на Роналду и Бернардески? На повторах всё чётко видно. Так же, как красная карточка Куадрадо была очень чёткой. Были другие эпизоды, которые могли быть трактованы в нашу пользу, но я не вижу смысла это комментировать. Все могут увидеть это на повторе.

Нам нет смысла говорить о тактике или выступлении, когда команда остаётся вдесятером спустя 10 минут игры. Мы сделали всё, что могли, чтобы остаться в игре, и остались бы, если бы эпизод с тем пенальти был решён в нашу пользу.

Тренер даёт указания, команда выходит на поле. Бывает, что она выкладывается не на все сто. В первом тайме мы пропустили гол и потеряли игрока, а на второй вышли с правильным настроем.