Лебедев: «Уход Кикнадзе и Мещерякова — самая приятная новость года»

Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал уход Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова из московского клуба.

Самая приятная новость, которая могла быть за весь 2020 год, лучший новогодний подарок. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, учитывая провал команды и трансферной политики.

Самая «лучшая» благодарность господину Кикнадзе — его уход. Я бы еще посоветовал ему извиниться по-мужски перед болельщиками, с которыми он полностью испортил отношения. Выйти и попросить прощения, чтобы расстаться с клубом хотя бы с приятными воспоминаниями. Потому что всё начало этого сезона болельщики провожали его в отставку, а он даже минутки не нашел, чтобы с ними переговорить. Да и в команде у нас есть информация, что у него отношения не сложились при новом тренере. По всем фронтам у него сплошные минусы, поэтому считаю, что извинения с его стороны были бы хорошим предновогодним подарком. Надеюсь, что новое руководство изменит политику и каким-то образом повлияет на тренера тоже.