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Кикнадзе — об уходе из «Локо»: «Это были интересные два года в моей жизни»

сегодня, 14:12

Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о своем уходе из московского клуба.

Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее.

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GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:57
Мда, скатится после чемпионства и провалить почти все турниры, некрасиво уволить легенду клуба, упустить кварацхелию, пролоббировать несколько бестолковых трансферов... всех успехов так просто то и не перечислишь.. гуляй, Вася
dzvinka
dzvinka ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 14:52
а главное, в какие короткие сроки))) красавцы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:32
Особенно интересно по деньгам - жизнь удалась.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:26
Василий может и доволен этими двумя годами, наверняка и подзаработал и новые связи приобрел. Но вот болельщики команды , скорее всего не в восторге от руководства такого неоднозначного человека. Странные покупки и продажи, конфликты с болельщиками, ухудшившиеся результаты - не радуют почитателей столь самобытной команды. И уход данного персонажа напрашивался давно. Смена в руководстве - это всегда рискованный шаг , но он напрашивался. Посмотрим чем нас удивит новый совет директоров и генеральный директор.
Так же вопрос с тренером остается открытым. Ждемс.
Надеюсь , весной Локо сможет исправить ситуацию в ЧР.
Всем здоровья.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 14:24
Очень хочется с Василием где-то в темном переулке встретиться подвести итоги его работы....
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:21
"Думаю, что сделано немало." Кто бы спорил. Превратить команду из одного из лидеров и соискателей трофеев РФПЛ в середняка наверное нужно было хорошо постараться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:17
Для Локо это была катастрофа!Похлеще эпопеи с Олей))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:16
Для Локо это время интересным не назовешь.
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