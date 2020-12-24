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Ганчаренко поздравил «Уфу» с юбилеем

сегодня, 09:58

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поздравил «Уфу» с юбилеем. Напомним, что белорусский наставник ранее тренировал «Уфу».

Поздравляю футбольный клуб «Уфа» с юбилеем. Желаю успеха и процветания. Те люди, которые попадают в город и клуб «Уфа», навсегда получают яркие впечатления. У меня самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе». С хорошими людьми работа. Шамиль Камилович [Газизов], очень много достойных людей и ребят было всегда со мной. Поэтому желаю успеха и процветания, побед в еврокубках, хорошего стадиона, всего самого лучшего.

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сегодня в 10:12
До еврокубков надо ещё добраться.
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