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Наумов: «Работа Мещерякова и Кикнадзе — полный провал»

сегодня, 11:10

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об изменениях в руководстве «железнодорожников».

Уход Мещерякова и Кикнадзе ожидаем, предсказывал это ещё давно. Работа в «Локо» у них не получилась. Сейчас чувствуется облегчение, возрождается надежда на будущее. Большие трудности преодолены, но новому руководителю будет непросто. Нового председателя совета директоров я не знаю, с Леонченко же встречались пару тройку раз. Он футбольный человек, это уже говорит о многом. Смущает только то, что Леонченко не занимал руководящих должностей, где надо принимать решения. Будем надеться, что у него всё получится. Всё будет зависеть от того, как себя поведёт Леонченко в первый год работы. Я приходил в такой же ситуации: после скандальных отставок Бышовца и Сёмина. Тогда были плохие отношения с болельщиками. Первый год выдался крайне тяжёлым.

Работа Мещерякова и Кикнадзе — полный провал. Не знаю, чем занимался Мещеряков, но Кикнадзе — временный человек, который пришёл для решения своих задач. Назначение Кикнадзе было большой ошибкой, но руководство РЖД её быстро исправило.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 11:31
А в нашем футболе в принципе нет футбольных управленцев. Набирают по кумовству случайных людей, приходящих в футбол исключительно набить свой карман
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:14
Они наварили достаточно.
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