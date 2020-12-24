Наумов: «Я бы вернул Сёмина в „Локомотив“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб.

Конечно, Юрий Палыч с удовольствием поработает в «Локомотиве», но только не на какой-то почетной должности. В роли свадебного генерала он точно себя не видит. Я бы на месте главы РЖД Белозерова вернул Сёмина. Подобные решения выносятся именно на таком уровне. Не верю в тренерский талант Николича, я говорил, что ему дадут поработать до конца сезона, но это будет потерянное время. Расставаться с ним надо уже сейчас, за время работы в «Локо» он показал себя некомпетентным тренером. Сейчас есть возможность найти ему замену, если же оставить его до лета, то времени на поиски будет совсем мало — межсезонье будет коротким. Как раз сейчас приглашение Сёмина будет правильным.

В дальнейшем же Юрий Палыч мог бы занять должность руководителя тренеров всей клубной структуры: главной команды, молодежной, основного и молодежного состава «Казанки» и тренерского штаба академии. Клубу нужен человек, который мог бы заниматься методикой, посещать тренировки, что-то подсказывать коллегам. Тогда все штабы команд и академии руководствовались бы одной игровой философией, как это бывает в топовых клубах — «Барселоне», «Аяксе», «Баварии». Сейчас же все команды в структуре «Локомотива» играют по-своему, у молодых игроков нет преемственности при переходе на новую ступень. Сёмин мог бы это исправить. Ему по силам отвечать за всю спортивную часть в клубе. Наша вечная российская беда — мы не ценим свое достояние, опыт и знания людей, которые чего-то добились в своей профессии. Это же не только Сёмина касается. Можно вспомнить Романцева, Гаджиева, Игнатьева. Опытом этих людей нужно уметь пользоваться.

Сёмина сейчас можно пригласить в качестве главного тренера, чтобы у него было время собрать в клубе специалистов, прошлое которых связано с «Локомотивом»: Евсеев, Маминов, Черевченко. Набрать штабы для всех команд в структуре и занять должность, о которой я говорил ранее. Если тренерами команд будут люди, для которых «Локомотив» — не пустой звук, то это наконец будет очень сильный клуб.