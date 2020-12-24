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Леонченко: «Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона»

сегодня, 12:37

Владимир Леонченко прокомментировал своё назначение на должность генерального директора «Локомотива».

Для меня большая честь — возглавить такой именитый клуб. В «Локомотиве» я когда-то делал первые шаги в профессиональном футболе. 1994 год, когда были завоеваны первые медали «Локомотива» в российской истории. Я прекрасно понимаю и ценю традиции клуба, с большим уважением отношусь к болельщикам. Перед клубом всегда стояли задачи достигать максимально возможных результатов.

Что касается текущей ситуации, сейчас у всех команд отпуск. Футболисты должны набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона. Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Всё в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается. Самые добрые пожелания — болельщикам «Локомотива».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:08
Посмотрим какой будет результат
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 12:42
Мдаааа директор сменился, тупизм остался
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