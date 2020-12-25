«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового в январе

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сегодня, 16:17

Нападающий «Спартака» и полузащитник «Зенита» могут вернуться в «Сочи».

Оба футболиста уже выступали за клуб в прошлом сезоне. В данный момент «Сочи» изучает возможность аренды Кокорина и Мостового в январе.

Ранее появились слухи, что Кокорин примет решение о своём будущем, когда станет ясна ситуация с тем, кто будет следующим тренером «Спартака».