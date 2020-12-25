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«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового в январе

сегодня, 16:17

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой могут вернуться в «Сочи».

Оба футболиста уже выступали за клуб в прошлом сезоне. В данный момент «Сочи» изучает возможность аренды Кокорина и Мостового в январе.

Ранее появились слухи, что Кокорин примет решение о своём будущем, когда станет ясна ситуация с тем, кто будет следующим тренером «Спартака».

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Все комментарии
за
за ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:17
Дык, звезду на эмблему набьют и могут другим в аренду сдавать!
makkie
makkie ответ за (раскрыть)
сегодня в 17:12, ред.
Зенит же арендовал.
Теперь ссылают в Сочи игроков пачками + 6 очков каждый сезон :)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:09
Саня это лакмусовая бумажка состояния нашего футбола!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:09
Кокорин молодец крутанулся как красиво))))
pioner1987
pioner1987 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 17:02
Нет пускай гниёт на скамейки
за
за
сегодня в 17:00, ред.
А может кто-то желает арендовать ФК Сочи целиком?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:33
Для Кокорина это будет лучшее лекарство.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:22
Кокорин сразу играть научится болячки уйдут.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:18
Пусть переходит на больничный лист в Сочи!
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