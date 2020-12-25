«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового в январе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой могут вернуться в «Сочи».
Оба футболиста уже выступали за клуб в прошлом сезоне. В данный момент «Сочи» изучает возможность аренды Кокорина и Мостового в январе.
Ранее появились слухи, что Кокорин примет решение о своём будущем, когда станет ясна ситуация с тем, кто будет следующим тренером «Спартака».
Теперь ссылают в Сочи игроков пачками + 6 очков каждый сезон :)))
Теперь ссылают в Сочи игроков пачками + 6 очков каждый сезон :)))