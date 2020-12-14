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«Рубин» объявил о подписании 21-летнего японского хавбека

сегодня, 12:10

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника клуба высшей японской лиги J1 «Сёнан Беллмаре» Мицуки Сайто.

Японский хавбек перешел в казанский клуб на правах аренды на полтора года с последующим правом выкупа.

Сайто выступал за молодежную и основную команды «Сёнан Беллмаре». В лиге J1 провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).

Накануне «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в РПЛ.

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Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:55
Японец не потеряется в Казани. Единственное проблема в Казани суровая зима. Удачи суши.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 12:37
Японцы трудяги моторчики
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 12:35
Доигрались... уже у футбольных стран берем в аренду суперзвезд, а свои пацаны сидят на лавке и ждут "вечного шанса", жаль что многие так и просиживают не получив его.
Япония делает вещи... но в Китае на эти же деньги купили бы сразу 11 человек) А в черную пятницу так еще и тренера бы отхватили как бонус.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:29, ред.
Японский хэтчбэк...
правоногий...недорого...
Mangur
Mangur
сегодня в 12:28
Токаяма Токанава забил свой первый гол. И харакири сейсею. Жизненно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:24
Лёня доведёт до ума))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:20
Ну особо ничего не скажешь....но Слуцкий имеет опыт работы с японцами....и наверняка что то в нем разглядел....посмотрим, что будет показывать на поле...
particular
particular
сегодня в 12:20
Казанский интернационал становится площадкой для азиатской экспансии...
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