«Рубин» объявил о подписании 21-летнего японского хавбека

1607937023

сегодня, 12:10

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника клуба высшей японской лиги J1 «Сёнан Беллмаре» .

Японский хавбек перешел в казанский клуб на правах аренды на полтора года с последующим правом выкупа.

Сайто выступал за молодежную и основную команды «Сёнан Беллмаре». В лиге J1 провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).

⚡️⚡️⚡️В «Рубин» на правах аренды перешёл японский полузащитник Мицуки Сайто 🇯🇵



Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа 📄



Подробнее – https://t.co/RX0Kwdbt5a pic.twitter.com/2Ih1PGcpD5 — «Рубин» Казань (@fcrk) December 14, 2020