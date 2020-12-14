«Рубин» объявил о подписании 21-летнего японского хавбека

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника клуба высшей японской лиги J1 «Сёнан Беллмаре» Мицуки Сайто.
Японский хавбек перешел в казанский клуб на правах аренды на полтора года с последующим правом выкупа.
Сайто выступал за молодежную и основную команды «Сёнан Беллмаре». В лиге J1 провел 75 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).
⚡️⚡️⚡️В «Рубин» на правах аренды перешёл японский полузащитник Мицуки Сайто 🇯🇵— «Рубин» Казань (@fcrk) December 14, 2020
Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа 📄
Подробнее – https://t.co/RX0Kwdbt5a pic.twitter.com/2Ih1PGcpD5
Накануне «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в РПЛ.
Япония делает вещи... но в Китае на эти же деньги купили бы сразу 11 человек) А в черную пятницу так еще и тренера бы отхватили как бонус.
Япония делает вещи... но в Китае на эти же деньги купили бы сразу 11 человек) А в черную пятницу так еще и тренера бы отхватили как бонус.
правоногий...недорого...
правоногий...недорого...