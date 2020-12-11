Руденко не поможет «Сочи» в матче со «Спартаком» из-за условий аренды

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сегодня, 11:20

Нападающий «Сочи» , права на которого принадлежат «Спартаку», вероятнее всего, пропустит предстоящий матч 18-го тура РПЛ с московской командой.

Встречу 21-летний футболист пропустит из-за условий аренды.

За «Сочи» Руденко выступает с лета этого года. Аренда рассчитана до окончания сезона.