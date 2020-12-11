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Руденко не поможет «Сочи» в матче со «Спартаком» из-за условий аренды

сегодня, 11:20
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Нападающий «Сочи» Александр Руденко, права на которого принадлежат «Спартаку», вероятнее всего, пропустит предстоящий матч 18-го тура РПЛ с московской командой.

Встречу 21-летний футболист пропустит из-за условий аренды.

За «Сочи» Руденко выступает с лета этого года. Аренда рассчитана до окончания сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:32
очень важный нюанс )
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:23
Кто поднял, СМИ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:18
Тогда непонятно зачем этот вопрос подняли. В этой игре для Спартака должна быть иная мотивация, а именно судейство матча первого круга. Не забыл?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:16
А кто сказал, что Спартак боится Руденко?
Мирзов играл против Спартака и даже забил - потому что его отдали в аренду после принятия регламента.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:50
Радуйтесь, ваш антирекорд ЛЕ побит конюшней. Те же 3 очка, только без побед. А ваши в 1/8 с кем играют, не подскажешь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:30
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 12:28
    Допустим. А почему Спартак так боится суперфорварда Руденко, в то время как в Сочи есть два приличных по меркам РПЛ форварда? Наконец, как юрист сообщу тебе, что решение РФС принятое до начала сезона, действует на предстоящий сезон независимо когда аренда началась, хоть в прошлом году. 7 августа - это до начала сезона?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:16
    Только спартак может прописывать такие условия, скоро своей тени будут шарахаться.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 12:01
    И без Руденко обыграют Спартак. Гыгыгы
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:48
    Для всех искателей заговоров:

    Руденко отдали в аренду в Сочи 25 июля, а исполком РФС утвердил запрет 7 августа. Заключённые до этого дня контракты остаются в силе.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 11:47
    В матче со Спартаком Сочи может помочь только судья...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 11:42, ред.
    Недавно мы кричали что зенит своими караваевыми и малкомами всю страну опозорил в газпромовской группе уровня ле
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:41
    Сочи 6и дюковы ни вротенберги не помогут, Тедеско закрутил гайки, по полной возьмем за дюковский отскок в начале чемпа
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 11:40
    Ладно. Есть Антон. Он прошлый матч сидел на лавке, поэтому наверняка очень зол и будет доказывать!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:38
    А еще совсем недавно спартачи катили бочку на Зенит за подобные условия аренды.
    Мы честные,- кричали они. Мы своих игроков не боимся.
    Сами делают все, шобы ослабить...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:26
    Что поделаешь таков закон.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:25
    Исправьте в заголовке на "не поможет",или "не сможет сыграть"...
    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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