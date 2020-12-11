Руденко не поможет «Сочи» в матче со «Спартаком» из-за условий аренды

Нападающий «Сочи» Александр Руденко, права на которого принадлежат «Спартаку», вероятнее всего, пропустит предстоящий матч 18-го тура РПЛ с московской командой.
Встречу 21-летний футболист пропустит из-за условий аренды.
За «Сочи» Руденко выступает с лета этого года. Аренда рассчитана до окончания сезона.
Мирзов играл против Спартака и даже забил - потому что его отдали в аренду после принятия регламента.
Мирзов играл против Спартака и даже забил - потому что его отдали в аренду после принятия регламента.
Руденко отдали в аренду в Сочи 25 июля, а исполком РФС утвердил запрет 7 августа. Заключённые до этого дня контракты остаются в силе.
Руденко отдали в аренду в Сочи 25 июля, а исполком РФС утвердил запрет 7 августа. Заключённые до этого дня контракты остаются в силе.
Мы честные,- кричали они. Мы своих игроков не боимся.
Сами делают все, шобы ослабить...
Мы честные,- кричали они. Мы своих игроков не боимся.
Сами делают все, шобы ослабить...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.