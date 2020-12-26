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Глушаков: «Самая главная майка в коллекции — не Месси, а моего дяди»

сегодня, 13:03

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о постройке своего загородного дома.

Полтора года потратил на строительство. Даже гвоздь забил, электрику менял. Сколько денег ушло? Не знаю. Не так много. Знал бы — не сказал.

Есть колыбель для еще одного ребенка. На двух девочках останавливаться не собираюсь, пока сын не родится. Самая ценная футболка в коллекции? Нет, не Месси. Эту майку сборной Аргентины видели уже многие. Сейчас для меня самый важный экземпляр — футболка моего дяди (Валерий Глушаков). Недавно появилась. У меня попросили мою футболку, а взамен отдали майку ростовского СКА. Пятый номер, под который он выступал в 80-х.

Недавно Глушаков подвёл итоги года.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:39
Глушаков, некоторое время спустя...
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 13:32
Твой дядя,в отличии от тебя,был игрок..и человек.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:04
Что там ещё за дядя?
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