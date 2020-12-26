Глушаков: «Самая главная майка в коллекции — не Месси, а моего дяди»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о постройке своего загородного дома.
Полтора года потратил на строительство. Даже гвоздь забил, электрику менял. Сколько денег ушло? Не знаю. Не так много. Знал бы — не сказал.
Есть колыбель для еще одного ребенка. На двух девочках останавливаться не собираюсь, пока сын не родится. Самая ценная футболка в коллекции? Нет, не Месси. Эту майку сборной Аргентины видели уже многие. Сейчас для меня самый важный экземпляр — футболка моего дяди (Валерий Глушаков). Недавно появилась. У меня попросили мою футболку, а взамен отдали майку ростовского СКА. Пятый номер, под который он выступал в 80-х.
Недавно Глушаков подвёл итоги года.
https://youtu.be/obNXbyh74dU