Чалов: «То, что сильно загоняюсь, — это миф»

Нападающий ЦСКА рассказал о своем отношении к неудачам.

Бывают моменты, когда просто не идёт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всё равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всё возможное. Но так случается, это футбол.

То, что сильно загоняюсь, — это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После каждого матча стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже. Взять тот же матч с «Рубином». Посмотрел этот эпизод, понял, что ещё 10 раз сыграл бы так же. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими — тогда прям вообще удаётся перезагрузиться.

Уверен, нападающий — самая сложная роль, нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция. Да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше.