Чалов: «Слова Черчесова меня не задели. У главного тренера своё мнение»

Форвард ЦСКА поделился мнением о критике в свой адрес со стороны главного тренера сборной России .

Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в Интернете. Меня это не задело. У главного тренера своё мнение. Если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду. Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, — ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды.