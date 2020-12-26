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Чалов: «Слова Черчесова меня не задели. У главного тренера своё мнение»

сегодня, 10:05

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о критике в свой адрес со стороны главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Эфир с интервью Черчесова не смотрел. Потом прочитал в Интернете. Меня это не задело. У главного тренера своё мнение. Если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду. Поеду ли в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных целей на ближайшее время. Буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, — ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью Черчесова, и сейчас так. Выхожу на поле и думаю, что могу сделать для команды.

Причины провала на том сборе? Было много новых ребят. Все понимают ответственность, выкладываются на 120%. Никто не хочет проигрывать, все прекрасно осознают, где находятся. У сербов тогда залетало всё. С Турцией, если бы не удаление… Две ошибки выбили команду из колеи, мы остались вдесятером, соперник этим воспользовался. Сербия и Турция — команды высокого уровня, там много топовых игроков. Но и нашу команду не стоит судить только по этим матчам. Впереди отбор на ЧМ 2022 и Евро — тогда и посмотрим.

Недавно Чалова включили в команду недели FIFA 2021.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:40
А Вам то кому надо заиграть чтобы уйти с 4-го места в ЛЧ?не удержался от сарказма и я тоже!
Два пожизненных
Два пожизненных
сегодня в 11:39
Что он хотел сказать? Набор слов ни о чем
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
Грамотно подвёл пик формы!
Как говорил Штирлиц - запоминается последнее!)))
Теперь почтальоны будут всю зиму думать что у них суперфорвард и фантазировать как он весной покеры в каждой игре будет исполнять)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:38
Федя захотел показаться взрослым, который может сказать что на дураков не обижаются , а в словах сквозит обида!
particular
particular
сегодня в 11:15
Федечке уже пора становится Фёдором, вне зависимости от словоблудия некоторых персонажей...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:52
Главное, что капают деньги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 10:51
Он к крайнему матчу года полсезона готовился. Зато щас Челси и прочие Ливеры мысли думают, не купить ли такого зверя, пока не очень дорого ;)
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:38
Федя теперь минимум Кокорин - ужасно талантлив и перспективен!))
Faustello
Faustello
сегодня в 10:37
Федорино горе)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:36
После трёшки Ростову Фёдор раздухарился. Про 5-6 штучек заговорил, Черчесова вот вспомнил. А играл бы всегда на таком уровне, а не раз за 20 матчей... Глядишь, и сборная была бы повыше в лигах, рейтингах, корзинах. Да и ЦСКА не на обжитом 4-м месте уже ЛЕ, а хотя бы на третьем (не удержался от сарказма). У нас же годами ждут одну хорошую игру, а потом месяцами на лаврах почивают и ТОП-клубы себе присматривают...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:36
Нужно доказать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:29
Как можно скорее надо убирать чабана
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:13
Не рассказывай, Федор, задели и сильно. Просто один удачный матч и попадание в сборную FIFA заставило подняться самомнению и слегка пренебрежительно относиться к мнению всеобще обожаемого Станислава. А то что у одной команды залетает все , а другой шиш, это не показатель везения, а показатель класса и стабильности. А Вам, Федор, прежде рассуждать о чемпионстве или удачной игре сборной, хотя бы надо постараться провести на подобном уровне не один, а несколько матчей, а то игра с "Ростовом", наоборот покажется исключением из правил.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:13
Феде всё до фонаря.
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