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Григорян — об алкоголизме: «Могу признаться, я пил. Меня затянуло»

сегодня, 12:23

Известный российский тренер Александр Григорян, ныне возглавляющий «Урарту» (Армения), рассказал о своей борьбе с алкоголизмом в молодости.

Один раз разводился с женой. Это послужило каким-то откровением и пониманием, что без неё мне свет не мил. Мне удалось сохранить семью. У нас тогда была одна дочка – старшая. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной. Могу признаться, я пил. Не выпивал, а пил. В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать.

Пришел к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Из-за этого у меня бывают трения с некоторыми футболистами. Я не против свободы – я за какую-то долю аскетизма.

А выпивать в свое время начал, когда понял: кто лучше играет, тот больше пьёт. В «Асмарале» тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось — в роду непьющие. За 4–5 лет понял, что это стало проблемой.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:41
Лучшие футбольные годы пропил, ну зато ценный опыт на всю жизнь!)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:50
Не у всех есть тормоза.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:48
Когда признает то это уже хорошо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:46
Широков тоже в молодости крепко пил, потом завязал и вот чем все кончилось....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:42
Это жуткое зло.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:31
Российские игроки постоянно пробуют на достоверность правило "Кто больше пьет - тот лучше играет". Но пока значительно отстают от лидеров мирового футбола. Видимо не на том напитке тестируют. Градус если только повысить попробовать.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 12:30
Ну по поводу "известный" я бы поспорил....:)))
Накир
Накир
сегодня в 12:28
Это болезнь...хорошо, что выздоровел
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