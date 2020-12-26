Чалов: «Не думаю, что нужно по-любому выиграть борьбу у Гайча или Шкурина»

Нападающий ЦСКА рассказал о конкуренции среди игроков в московском клубе.

Отношения с Гайчем и Шкуриным (оба — нападающие) хорошие. Не рассматриваю это как конкуренцию, не думаю, что нужно по-любому выиграть борьбу у Гайча или Шкурина. Перед нами стоят большие задачи, времени обижаться ни на кого нет. Да, я хочу выходить в каждом матче, всегда ставлю задачу забить, помочь команде. Хочу играть за сборную, прогрессировать. Тренер решает, кто выйдет в конкретном матче. Если это даёт результат, никаких вопросов. Сегодня не попадаешь в старт, значит, в следующий раз должен выйти и сыграть в два раза лучше.

Становлюсь ли лидером ЦСКА ? Об этом не задумывался. Понимаю, что ребята на меня рассчитывают. Всегда играю с душой и самоотдачей — этим и пытаюсь их мотивировать. Лидер – это не всегда тот, кто напихает или произнесёт мотивационную речь.

На поле действую по ситуации. С «Ростовом» играл больше на острие, всё-таки мне это ближе. Но в последних матчах иногда выходил на фланг. Работать в подыгрыше тоже нравится. Если на поле вижу, что в защите большая плотность, то опускаюсь на фланге пониже, чтобы освободить зону партнёрам. На этой позиции есть свои плюсы. Когда играю крайнего, вижу, как располагается линия защиты и полузащиты, лучше нахожу свободные зоны. Либо открываюсь за спиной защитников, либо получаю мяч между линиями, чтобы отдать решающий пас. Играю по своему чувству, инстинкту, так, как вижу игру. На теории всё невозможно объяснить. В игровых ситуациях всегда складывается по-разному.