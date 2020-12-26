Рубашко: «Тедеско — чересчур эмоциональный тренер»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко вспомнил о скандальных матчах против «Спартака» в нынешнем сезоне.

После первого матча судьи встречи были отправлены на полиграф, а после второй игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в ксенофобии.

Почему матчи со «Спартаком» всегда скандальные? Не знаю, почему так складывается.

Тедеско? Достаточно эмоциональный тренер. По моему мнению, даже слишком эмоциональный. Может, ошибаюсь, но мне кажется, что тренер такой команды должен вести себя посолиднее. Быть более сдержанным. Чрезмерно много апелляций к судьям — такое специалиста не красит.

Полиграф? Мы бы вообще никого на полиграф не отправляли. Считаю, что это чрезмерная мера. Мое мнение — судьям нужно платить много, больше, чем сейчас. Такая оплата заставляла бы арбитров еще больше дорожить своим местом и не хотеть его потерять. Тогда они будут предельно собранны в каждой игре, а уж соблазна смотреть на какие-то иные источники доходов у них не будет вовсе. Ошибок, естественно, избежать нельзя. Но самых грубых поможет избежать ВАР.