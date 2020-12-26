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Агент Лаутаро: «Игрока все устраивает в „Интере“»

сегодня, 13:57

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса заявил, что форвард доволен своим положением в итальянском клубе.

Многие говорят, что он близок к переходу в «Барселону». Но сегодня ему хорошо там, где он есть. Он растет и совершенствуется. У Лаутаро огромный потенциал, не имеющий ограничений, и он может стать лидером команды. Очень важно, что он быстро приспособился к европейскому футболу. Он пришел и сразу же заиграл.

Останется ли он в «Интере»? У него еще три года по контракту. Его все устраивает в «Интере».

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:58
Значит не всё устраивает!
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