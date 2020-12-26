Бруну Фернандеш: «У меня нет трофеев с МЮ, и я не рад этому»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что он не доволен тем, что не взял титул с МЮ в свой первый год в клубе.
Мне нравится быть в одном из самых больших клубов в мире. Это была настоящая мечта — попасть в АПЛ, в клуб, за который я всегда мечтал играть.
Единственное, чего мне не хватало в этом году, — это трофеев. У меня нет трофеев с МЮ, и я не рад этому. Я надеюсь, что 2021 год будет лучше в этом смысле.
Недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается удвоить зарплату Бруну Фернандешу.