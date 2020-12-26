Бруну Фернандеш: «У меня нет трофеев с МЮ, и я не рад этому»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что он не доволен тем, что не взял титул с МЮ в свой первый год в клубе.

Мне нравится быть в одном из самых больших клубов в мире. Это была настоящая мечта — попасть в АПЛ , в клуб, за который я всегда мечтал играть.