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Бруну Фернандеш: «У меня нет трофеев с МЮ, и я не рад этому»

сегодня, 13:46

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что он не доволен тем, что не взял титул с МЮ в свой первый год в клубе.

Мне нравится быть в одном из самых больших клубов в мире. Это была настоящая мечта — попасть в АПЛ, в клуб, за который я всегда мечтал играть.

Единственное, чего мне не хватало в этом году, — это трофеев. У меня нет трофеев с МЮ, и я не рад этому. Я надеюсь, что 2021 год будет лучше в этом смысле.

Недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» собирается удвоить зарплату Бруну Фернандешу.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:10
ну что же всякое бывает, надейся и жди...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:00
Скоро будут тебе трофеи,жди!
Cat01
Cat01
сегодня в 14:00
Надо ждать еще будет
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