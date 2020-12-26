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Фабиньо высказался о значимости для «Ливерпуля» второго титула АПЛ подряд

сегодня, 15:21

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо порассуждал о значении для команды второго титула АПЛ подряд.

Нашу команду запомнят за то, как хорошо мы играем, за качество нашего футбола и за то, что она выиграла титул. Но второй титул подряд закрепил бы нас в футбольной истории. Мы бы встали в ряд с командами, которые становились чемпионами пару лет подряд, как «Манчестер Сити».

Это вывело бы нас на более высокий уровень и поставило бы нас рядом с лучшими командами в истории лиги.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Вест Бромвичем».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 16:22
Шансы на второй титул высокие, но зимой Ливерпулю явно нужен ещё один центральный защитник. Ну и конечно, нужно пройти боксин-дэй без потерь очков, что впринципе реально. Главное чтобы игроки раньше времени не стали "мечтать о титуле" - сезон тяжёлый, а Ливерпуль явно хочет и за ЛЧ и за АПЛ побороться...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:25
Теперь остаётся надеяться, чтобы эти мечты воплотились.
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