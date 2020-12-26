Фабиньо высказался о значимости для «Ливерпуля» второго титула АПЛ подряд

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо порассуждал о значении для команды второго титула АПЛ подряд.

Нашу команду запомнят за то, как хорошо мы играем, за качество нашего футбола и за то, что она выиграла титул. Но второй титул подряд закрепил бы нас в футбольной истории. Мы бы встали в ряд с командами, которые становились чемпионами пару лет подряд, как «Манчестер Сити».

Это вывело бы нас на более высокий уровень и поставило бы нас рядом с лучшими командами в истории лиги.