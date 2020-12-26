ГлавнаяНовости

Мойес: «Мне нравилось работать с Уэлбеком в МЮ. Он — отличный парень»

сегодня, 14:21

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высоко отозвался о форварде «Брайтона» Дэнни Уэлбеке, с которым он вместе работал в «Манчестер Юнайтед».

Я очень рад за Дэнни, потому что мне понравилось работать с ним в «Манчестер Юнайтед», он отличный парень и полон энтузиазма.

У него было несколько травм, но я действительно рассматривал его как игрока основы. Но, вероятно, я просто слишком много беспокоился о его травмах в прошлом.

Должен сказать, что я очень рад за него, потому что он хороший парень, хороший футболист, который много работает над собой и хорошо выступает за «Брайтон».

Все новости
Фабиньо высказался о значимости для «Ливерпуля» второго титула АПЛ подряд
Сегодня, 15:21 Комментарии1
Артета: «„Челси“ — сильнейшая команда АПЛ»
Сегодня, 15:17 Комментарии4
Хуанфран: «Против Неймара сложно играть, его стиль провоцирует защитников»
Сегодня, 14:49 Комментарии2
Агент Лаутаро: «Игрока все устраивает в „Интере“»
Сегодня, 13:57 Комментарии1
Бруну Фернандеш: «У меня нет трофеев с МЮ, и я не рад этому»
Сегодня, 13:46 Комментарии4
Игрокам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты
Сегодня, 13:30 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 15:02
Добротная деревяха для папы-физрука !
shlomo
shlomo
сегодня в 14:27
Это хорошо, когда остаются приятные впечатления...
Loko57
Loko57
сегодня в 14:26
Остаётся пожелать удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100