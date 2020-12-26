Мойес: «Мне нравилось работать с Уэлбеком в МЮ. Он — отличный парень»

Главный тренер «Вест Хэма» высоко отозвался о форварде «Брайтона» , с которым он вместе работал в «Манчестер Юнайтед».

Я очень рад за Дэнни, потому что мне понравилось работать с ним в «Манчестер Юнайтед», он отличный парень и полон энтузиазма.

У него было несколько травм, но я действительно рассматривал его как игрока основы. Но, вероятно, я просто слишком много беспокоился о его травмах в прошлом.

Должен сказать, что я очень рад за него, потому что он хороший парень, хороший футболист, который много работает над собой и хорошо выступает за «Брайтон».