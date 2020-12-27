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Лавров: «Не хочу никого обижать, но система „осень-весна“ — не для нас»

сегодня, 13:24

Министр иностранных дел России Сергей Лавров порассуждал о причинах неудач российских футбольных клубов в еврокубках.

В нынешнем сезоне лишь «Краснодар» сумел попасть в плей-офф Лиги Европы, в то время как «Динамо» и «Ростов» не попали в групповой этап, а «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА не смогли выйти из группы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Наверно, логика в неудачных выступлениях есть, потому что многочисленные аналитические статьи печатают по поводу того, чем отличается российский футбол от европейского, где мы так неважно выступаем. Одно из ключевых отличий — это частота выступлений и календарь. Когда играешь раз в неделю — за редчайшими исключениями, для тех, кто пробился в еврокубки, это бывает пару месяцев в году, а весь остальной период играешь раз в неделю. Смотришь на английскую Премьер-Лигу, Испанию, Италию, Германию, где две игры в неделю — это норма, и, конечно, там совершенно другие физическая форма и скорости.

Я много читал про реформы российского чемпионата. Леонид Федун выдвигал свои идеи. Были идеи до 18 команд расширить лигу, разбить 16 пополам или еще две команды убрать. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не таскать мяч в надежде на дальний навес, что столб выпрыгнет и что-то постарается сделать. И, не хочу никого обижать, но система «осень-весна» — не для нас, потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года… Ну вот мы и имеем результат.

Ранее Лавров прокомментировал последние результаты «Спартака», чьим болельщиком он является.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:54
С детского футбола нужно начинать школы и академии ,возобновить турниры типа Кожаный мяч и т.д. В Министерство спорта нужны профессионалы спорта , а не чиновники распиливающие бабло , весь спорт угробили ,а не только футбол. Один пример , художественная гимнастика - в руках профессионального человека Винер - Усмановой , деньги профессионализм и полная независимость от чинуш минспорта делают Чемпионский результат. Нужны такие люди в Министерство Спорта и будет добро . Всем Удачи и с наступающим новым годом Всех.
RIR68
RIR68 ответ RIR68 (раскрыть)
сегодня в 17:52
согласен, но остаюсь при своём мнении.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:43
Хоть до него дошло! А в публикации не вошло его привычное выражение,на сей раз характеристика Гинера и прочих ходатаев этой системы -"Де:би*лы,трах-та-тах!"
berda2003
berda2003
сегодня в 17:37
думаю маразматик мудко уже и забыл, что натворил, а его жополизы, сейчас сидят по кабинетам и сопли жуют!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:36, ред.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 17:28
    Опять попытки найти причину...Не там ищете....))И вообще,Лавров как чиф МИДа мог и санкции с ВАДА пристегнуть..)
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 17:26
    Объединить РПЛ и ФНЛ, разбить на две зоны, осенью играть в 2 круга в зонах, а весной верхняя половина пусть борется за медали, а нижняя - за выживание. ИМХО.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 17:26, ред.
    Делать паузу в летний период, в стране в которой лето в некоторых местах до 2-3 месяцев за гранью маразма. Но в руководстве РФС сидят умные и талантливейшие функционеры, один только Мутко фееричный чего стоит.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 17:07
    На мой сугубо субъективный взгляд, менять систему "осень-весна" на "весна-осень" или наоборот для успешного выступления в ЕК, это примерно, как в известном анекдоте, при падении доходов в борделе двигать кровати.
    Aibek Satykulov
    Aibek Satykulov
    сегодня в 17:00
    Сейчас не такая зима как раньше,так что играем дальше.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:59
    И результаты в еврокубках это наглядно подтверждают! Может реально вернуться к старой системе проведения чемпионата? Она хотя бы работала....
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 16:47, ред.
    Не имею ничего против идеи перехода на весна-осень. Это безусловно должно улучшить ситуацию с матчами в РПЛ. Но ведь групповой этап ЕК проходит в нормальной погоде, а игры у наших команд не проглядывается...
    НО у меня только один вопрос, улучшит ли это ситуацию в еврокубках?? Ведь плэйофф ЕК будет приходится на период ДО начала сезона (будут жалобы "мы ещё в сезон не вошли"), а групповой этап придётся на конец чемпионата ("ой мы устали уже, а тут бороться нужно"). Ну и летом нужно будет прерывать чемпионат на ЧЕ и ЧМ =)))
    Я про то что жалобы будут всегда... А на погоду всё списать, это мы легко... =)
    А разговоры Лаврова о том что в АПЛ/Примере чаще играют, поэтому они в форме - так наши же в ответ ныть начнут что два раза в неделю "устаём играть" =)))
    makerdream
    makerdream
    сегодня в 16:36
    плохому танцору...
    David Young
    David Young ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 16:35
    .
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 16:33
    Ну все, теперь опять застучат молотки чиновников, закуется слава российского футбола с новой силой!!!
    Опять поменяют осень на весну!!
    И все получат премии, награды и новые должности!!!
    Азазаза!!!!))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ RIR68 (раскрыть)
    сегодня в 16:28
    Тем не менее все успехи советских клубов, российских были достигнуты при старой системе.
    Twisted
    Twisted
    сегодня в 16:21
    Если так подумать то из за климата играть на нормальных полях у нас возможно только где-то с середины апреля до середины октября остальное время один фиг грязь снег и морозы
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 16:21
    Сколько было споров ,сколько было сломано копий ,но никакого результата .Пока такие специалисты руководят нашим футболом -улучшения не жди ,про страну можно сказать тоже самое !Наверное у наших руководителей футбола глядя на игру по снегу и в грязи наступает ОРГАЗМ !!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 16:20
    Форвард «Зенита» Артем Дзюба отметился голом в матче Лиги чемпионов с «Лацио»
    Этот гол стал для Дзюбы 9-м в ЛЧ в карьере. Ему потребовалось 23 матча, чтобы стать лучшим российским бомбардиром главного еврокубка.

    Дзюба за Зенит в ЛЧ больше голов забил чем все 85 игроков Спартака за последние 7 лет...))))
    Futurista
    Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Не нарвутся...там все под контролем евроспонсора...ему большие позоры не нужны...
    RIR68
    RIR68 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 16:16
    закончить чемпионат в ноябре-декабре этого года и начать играть в Европе в августе-сентябре следующего. очень большой разрыв для команд.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 16:10
    Соглы
    zooveterinar
    zooveterinar ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 16:09
    Пардон!!! И ещо из деревянным кокориным!!!
    санек002
    санек002
    сегодня в 16:09
    да!это точно!лучше играть как играли!и толку больше было!
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 16:09
    Давно уже привык рассчитывать только на себя...сам себе и рост и благосостояние...и гохран и сбербанк...и др и пр...
    Dersu Usala
    Dersu Usala ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    сегодня в 16:07
    Лучше это у Луккойла спросить.
    beefs
    beefs
    сегодня в 16:00
    вроде бы страны нет, а советчики остались....
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 15:56
    Все равно одного не пойму понять,кто обьяснит мне,почему Газпром спонсирует иностранные клубы,спонсирует УЕФА,а у нас клубы вымирают?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 15:53
    Все бесполезно,там система,свой президент,свой парламент,своя система исполнения наказаня и судебная система,там крутятся очень боьшие деньги,но при всем этом вымирают целые клубы.Рубить надо на корню все,пока не поздно,воможно,что уже поздно
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ RIR68 (раскрыть)
    сегодня в 15:49
    Раздербанивание клубов от сезонного изменения ЧР не зависит. ГАЗПРОМ и летом , зимой одинаково активен. Все зависит от игрока и клуба , в котором он играет, а сейчас еще и агенты вносят свою лепту .
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