Лавров: «Не хочу никого обижать, но система „осень-весна“ — не для нас»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров порассуждал о причинах неудач российских футбольных клубов в еврокубках.

В нынешнем сезоне лишь «Краснодар» сумел попасть в плей-офф Лиги Европы, в то время как «Динамо» и «Ростов» не попали в групповой этап, а «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА не смогли выйти из группы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Наверно, логика в неудачных выступлениях есть, потому что многочисленные аналитические статьи печатают по поводу того, чем отличается российский футбол от европейского, где мы так неважно выступаем. Одно из ключевых отличий — это частота выступлений и календарь. Когда играешь раз в неделю — за редчайшими исключениями, для тех, кто пробился в еврокубки, это бывает пару месяцев в году, а весь остальной период играешь раз в неделю. Смотришь на английскую Премьер-Лигу, Испанию, Италию, Германию, где две игры в неделю — это норма, и, конечно, там совершенно другие физическая форма и скорости.

Я много читал про реформы российского чемпионата. Леонид Федун выдвигал свои идеи. Были идеи до 18 команд расширить лигу, разбить 16 пополам или еще две команды убрать. Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не таскать мяч в надежде на дальний навес, что столб выпрыгнет и что-то постарается сделать. И, не хочу никого обижать, но система «осень-весна» — не для нас, потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года… Ну вот мы и имеем результат.