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Сайманов: «У „Рубина“ есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен»

сегодня, 10:28

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Мы с тренерским штабом много этот вопрос обсуждали и для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определённого уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.

Например, мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперёд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику.

Мы не стали продлевать Диму Тарасову. Он был очень полезным игроком для нас. Например, он высказал Игнатьеву в раздевалке в игре с «Локомотивом». Так что Дмитрий свою лепту вносил. Это был очень полезный игрок для нас. Большое ему спасибо за это. Но Абильдгор на сегодня нас устраивает и играет без замен как машина.

Ранее о возможном подписании Кокорина высказались в «Сочи».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 13:36
Когда то это всё закончится!И контракт и деньги!Останется только в памяти людской его 56ьное поведение и маргарин в его башке!Не завидую ему в старости!Если доживёт конечно!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:29
Воьмёшь , а потом грехов не оберёшься
ABir
ABir
сегодня в 13:29
Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Похоже в Рубине такого добра недостаточно
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 13:06
Дык и у Барселоны есть возможность взять Кокорина..Только и им он нахрен нужен..
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:28
Вот попал федун,да??!!! Купи полено бабки отдай!!! Чтобы избавиться от бревна ,сука тоже придется бабосы оттдавать!!! И все под новый год!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:24
Каждому свое!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:16
Вообщем, чтоб Кокорина кто-нибудь забрал, Федуну ещё придется доплатить.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:14
Реабилитировать Сашу может только Валера в Ростове с помощью его дружбана Паши, но боязно, а вдруг наоборот всё пойдёт в обратную сторону))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:10
Спасибо за статью,из неё я узнал что Дима оказывается Тарасова!🤣🤣🤣
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:04
Никому не нужен Сашка...
Loko57
Loko57
сегодня в 11:57
Эх Саша, Саша... Никому не нужен.
санек002
санек002
сегодня в 11:54
кому он нужен этот санька?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:50
Cat01
Cat01
сегодня в 11:47
Смело и честно сказано
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:45
Как это молодого растущего талантливого Кокорина назвать " игроком на сходе " ?
Он себя до сих пор нигде не проявил .... Ну кроме зоны конечно.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:43
При всём уважением Кокорине. На данный момент он Даже Сочи нужен.
Если Широков возобновить карьеру он больше даст пользу чем Кокорин.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:40
А кому это надо, да никому не надо, да кому он нужен, некому не нужен !!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:20
Кокорин никому не нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:15
К чему тогда эти разговоры
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:05, ред.
Сайманов этот, кстати, как и Кокоха опровергают утверждение, что после отсидки в тюрьме сложно устроиться на высокооплачиваемую работу.
Персонаж ещё не так давно срок мотал за создание ОПГ, убийства, грабежи, а теперь рулит клубом и состоит в исполкоме РФС. Россия, страна возможностей!
particular
particular
сегодня в 11:03
Верным путём идут казанцы... Коко - не избавитель от места в середине таблицы, а балласт, разорение и признак дурного тона...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:58
Кокоха чилает на Мальдивах и ему глубоко плевать, что кому-то он не нужен. Кокоха на жирном контракте у спартака и никуда уходить не собирается.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:54
Цитирую: "Мы не стали продлевать Диму Тарасову."
Азаза, а Рубина есть женская команда???))))
vlasovca
vlasovca
сегодня в 10:52
Все пипец Кокорин стал не кому не нужен.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:52
Скоро Кокоша никому не будет нужен.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:49, ред.
Правильный подход ,правильно рассуждают, раз уж из футбола сделали бизнес
А наилучший варик когда своих воспитанников продать можно, это и развитие школ детских, и клуб независим, и конкуренция подымится среди футболистов, особенно если бы платили от результата, и таких как Кокорин думаю было меньше.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:43
А кому он на фиг нужен. Неликвид)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:40
Кокоша никому не нужен особенно после спартака.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 10:29
Сейчас уже Кокорин походу никому не нужен, вот только платит за его ненужность именно Спартак.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:29
да кому нужен этот белый балотели?)
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