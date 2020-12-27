Сайманов: «У „Рубина“ есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего «Спартака» .

Мы с тренерским штабом много этот вопрос обсуждали и для себя определили, что взрослых игроков на сходе брать больше не будем. Если игрок уже достиг определённого уровня и дальше не вырастет, то зачем он нам? Мы их не продадим ведь потом.

Например, мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперёд и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику.

Мы не стали продлевать Диму Тарасову. Он был очень полезным игроком для нас. Например, он высказал Игнатьеву в раздевалке в игре с «Локомотивом». Так что Дмитрий свою лепту вносил. Это был очень полезный игрок для нас. Большое ему спасибо за это. Но Абильдгор на сегодня нас устраивает и играет без замен как машина.