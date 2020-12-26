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Лавров: «„Спартак“ кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни»

сегодня, 19:43

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал последние результаты «Спартака», чьим болельщиком он является.

Мы привыкли быть патриотами «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всё, я больше за „Спартак“ не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, все-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 20:43
Естественно Газизова...он просто пока не в курсе...
drug01
drug01
сегодня в 20:30
Такой наш Спартак,!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:28
Его всю жизнь кидает в стороны а при федуне тем более.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:26
А мы всегда болеем за Спартак!
МапС
МапС ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:26, ред.
Газпром раскидывает всех подряд. Не будет в футболе Газпрома - не будет кидалова.
МапС
МапС
сегодня в 20:22
Даже министр отвлёкся от иностранных дел, что бы прокомментировать последние результаты Спартака и поддержать клуб и болельщиков красно-белых! Респект Лаврову!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:10
По-моему естественное поведение любого настоящего болельщика - продолжать болеть за свою команду в любой ситуации.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:02
А ведь хорошо сказал. Спартак это на всю жизнь.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 19:57, ред.
кстати про "кидалово". в случаи с Газизовым я так и не понял, кто там кого кинул?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:51
Болей , кто ж мешает.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 19:49
Чем дальше идет время, тем меньше будет спартачей, т.к. все меньше людей будут помнить времена, когда одноименный советский клуб все уважали
shlomo
shlomo
сегодня в 19:45
А надо сделать, чтобы не кидало
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