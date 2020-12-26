Лавров: «„Спартак“ кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал последние результаты «Спартака», чьим болельщиком он является.

Мы привыкли быть патриотами «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всё, я больше за „Спартак“ не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, все-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.