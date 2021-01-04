Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
29-летний футболист уже ушел на режим самоизоляции. Клуб находится в контакте с органами здравоохранения с целью определить эффективное выполнение протоколов, необходимых для проведения тренировок и соревнований.
Стоит отметить, что не так давно Сандро восстановился от травмы бедра.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
ВИП будет позже.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
ВИП будет позже.