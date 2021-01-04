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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заразился коронавирусом

04 января 2021, 21:35

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

29-летний футболист уже ушел на режим самоизоляции. Клуб находится в контакте с органами здравоохранения с целью определить эффективное выполнение протоколов, необходимых для проведения тренировок и соревнований.

Стоит отметить, что не так давно Сандро восстановился от травмы бедра.

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Все комментарии
офигенный
офигенный
05 января 2021 в 00:52
офигеть как всех косит
sv_1969
sv_1969
04 января 2021 в 22:12
Скорейшего выздоровления!
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
04 января 2021 в 21:41
Информация по ВИП:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

ВИП будет позже.
1bear
1bear ответ sv_1969 (раскрыть)
04 января 2021 в 21:39
а что ВИП дает? вроде бы обещали...
beefs
beefs
04 января 2021 в 21:36
еще одна жертва короны...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 января 2021 в 21:36
Давай держись братан!🤣🤣🤣
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