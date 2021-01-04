Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заразился коронавирусом

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04 января 2021, 21:35

Защитник «Ювентуса» заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

29-летний футболист уже ушел на режим самоизоляции. Клуб находится в контакте с органами здравоохранения с целью определить эффективное выполнение протоколов, необходимых для проведения тренировок и соревнований.

Стоит отметить, что не так давно Сандро восстановился от травмы бедра.