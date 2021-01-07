Форвард «Селтика» Эдуар сменил агента. Им интересуются «Юве» и «Арсенал»

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07 января 2021, 11:43

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар сменил агента в преддверии возможного трансфера, поскольку он вступает в последние 18 месяцев своего контракта с клубом, сообщает Glasgow Live.

22-летний форвард теперь сотрудничает со Stellar Group, тем же агентством, которое работало с Гаретом Бэйлом и вело переговоры о его возвращении в «Тоттенхэм» на правах аренды из мадридского «Реала» прошлым летом.

Эдуар, чей контракт с «Селтиком» истекает в 2022 году, был связан с возможным переходом в «Арсенал» и «Ювентус».