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Форвард «Селтика» Эдуар сменил агента. Им интересуются «Юве» и «Арсенал»

07 января 2021, 11:43

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар сменил агента в преддверии возможного трансфера, поскольку он вступает в последние 18 месяцев своего контракта с клубом, сообщает Glasgow Live.

22-летний форвард теперь сотрудничает со Stellar Group, тем же агентством, которое работало с Гаретом Бэйлом и вело переговоры о его возвращении в «Тоттенхэм» на правах аренды из мадридского «Реала» прошлым летом.

Эдуар, чей контракт с «Селтиком» истекает в 2022 году, был связан с возможным переходом в «Арсенал» и «Ювентус».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 января в 13:59
Одсонн довольно габаритный форвард, но пои этом довольно пластичный и техничеый игрок, каторый может и убежать, и накрутить, и продавить защитную линию соперника... явно перерос чемпионат Шотланлии, пора на повышение, вот этим и должен заняться его новый агент! Удачи парню
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 11:44
lДела в гору пошли!
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