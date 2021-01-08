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«Аякс» объявил о подписании форварда «Вест Хэма» Аллера

08 января 2021, 12:48

Нападающий «Вест Хэма» Себастьян Аллер перешел в «Аякс». Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Стоимость трансфера составила 22,5 млн евро. Контракт Аллера с «Аяксом» подписан до июня 2025 года. 26-летний форвард будет выступать под 22-м номером.

В текущем сезоне АПЛ Аллер забил 3 гола в 16 матчах. В 2019 году Аллер перешел в стан «молотобойцев» за рекордные для клуба 50 млн евро.

«Аякс» объявил о подписании форварда «Вест Хэма» Аллера

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
09 января в 15:11
Видел последние несколько его игр, это дерево круче Зе болотного
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
08 января в 17:07
Странно что не перешел в юве
BDA8181
BDA8181 ответ A.S.A (раскрыть)
08 января в 16:57
    A.S.A
    A.S.A
    08 января в 16:08
    Айнтрахт просто красавцы! Как грамотно ведут трансферы "на выход"...купили Аллера из Утрехта за 7млн, выкупили у Бенфики Йовича за 22 млн...подстроили игру команды под 2х форвардов, и сбагрили обоих за весьма большие деньги! Развели ВестХэм на 50 млн, а Мадридский Реал на 63 млн....
    А ВестХэм в своем репертуаре...берут средних игроков за большие деньги, а толку нет!
    BDA8181
    BDA8181 ответ shlifen (раскрыть)
    08 января в 14:33
    И слава богу что скинули его)) пускай в Голландии играет.
    dimagas2
    dimagas2
    08 января в 14:21
    Брали за 40 продают за 22,типичное поведение ВХЮ на трансферном рынке)))
    А продавватьв им нужно через финансовые проблемы,на очереди Райс и наверно Ярмола.
    shlifen
    shlifen
    08 января в 13:55
    Эта "башня" приходит явно на смену Хунтелаару (ветеран вроде завершает карьеру). Понятно также что в Голландии снова начнёт много забивать (уровень сопротивления ниже, а Аякс обычно доминирует), но всё равно цена кажется высоковатой... Особенно во время кризиса и финансовых проблем почти у всех... Или Аякс "по тихому" готовит продажу кого-то из своих звёздочек??
    Не оспариваю решение амстердамцев - всё таки в своё время они за копейки купили и реанимировали Тадича, а тогда и 9 лимонов за него казались не маленькими деньгами... Может и с Аллером ситуация повторится?? =)
    Mangur
    Mangur
    08 января в 13:24
    Деньги теряют смысл.
    mihaluch
    mihaluch
    08 января в 13:09
    В Аяксе наберёт цену.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ КЭТиК (раскрыть)
    08 января в 13:00
    Наверно все-таки уценился?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    08 января в 12:58
    Как-то подешевел товарищ после "Вест-Хэма"
    Futurista
    Futurista
    08 января в 12:54, ред.
    Здравствуйте. Вообще то мой крайний пост был обращен не к автору статьи, а к агенту Гурцкая...в статье же предлагалось разобрать его версии "дарения очков" Спартаку...как то непонятно за что желтая...
    В связи с разночтениями предлагаю желтую аннулировать и коммент не восстанавливать..спасибо...
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 января в 12:50
    В Англии игрок резко уцепился.
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