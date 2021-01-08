«Аякс» объявил о подписании форварда «Вест Хэма» Аллера

Нападающий «Вест Хэма» Себастьян Аллер перешел в «Аякс». Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.
Стоимость трансфера составила 22,5 млн евро. Контракт Аллера с «Аяксом» подписан до июня 2025 года. 26-летний форвард будет выступать под 22-м номером.
В текущем сезоне АПЛ Аллер забил 3 гола в 16 матчах. В 2019 году Аллер перешел в стан «молотобойцев» за рекордные для клуба 50 млн евро.
Не оспариваю решение амстердамцев - всё таки в своё время они за копейки купили и реанимировали Тадича, а тогда и 9 лимонов за него казались не маленькими деньгами... Может и с Аллером ситуация повторится?? =)
Не оспариваю решение амстердамцев - всё таки в своё время они за копейки купили и реанимировали Тадича, а тогда и 9 лимонов за него казались не маленькими деньгами... Может и с Аллером ситуация повторится?? =)