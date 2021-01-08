«Аякс» объявил о подписании форварда «Вест Хэма» Аллера

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08 января 2021, 12:48

Нападающий «Вест Хэма» перешел в «Аякс». Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Стоимость трансфера составила 22,5 млн евро. Контракт Аллера с «Аяксом» подписан до июня 2025 года. 26-летний форвард будет выступать под 22-м номером.