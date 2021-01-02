Заболотный стал ближе к «Баварии» и корпоратив Федуна. Лучшие шутки декабря

Юмор и ироничные стихи читателей о футболе.
Информационные сообщения. Один из победителей нашего конкурса не смог сразу получить футболку «Барселоны», поскольку у его дома не оказалось почтового ящика. Вышли из положения, отправили приз вместе с отделением для корреспонденции :)
Также у читателей есть возможность оставлять анонимные комментарии, и у нас появился свой Шекспир. Один человек (или разные люди?) пишет стихи без указания ника. Поскольку рифмы отмечены множеством ваших лайков, включаем их в список.
18 место. За драку в матче молодежных команд «Чертаново» и «Ахмата» дисквалификации схватили четверо игроков. В том числе, вратарь с фамилией Задирака.
Ruslan3132: За безбашенную драку удалили Задираку )))
17 место. Четко формулируйте свои желания. Лапорта заявил, что хочет, чтобы «Барселона» снова забила 6 голов в матче с «Реалом», а вы его подловили.
Leha-ha50: Забить шесть, а пропустить семь.
16 место. По этому стиху видно, что написан он в ехидном 2020-м году. И посвящен ничьей «Ювентуса» и «Аталанты» с промахом Роналду с пенальти.
Qatar Airways:
«Ювентус», ночь и португалец,
Бессмысленный очередной пеналь,
На «Специи» недавно оторвались,
А здесь он не забил. Нет. Жаль.
Умрет – начнет опять сначала,
И повториться всё, как встарь:
«Ювентус», ночь и забивала,
Пенальти левых государь.
15 место. Суд над Широковым – без комментариев. Остается только издеваться над циничным поведением двух адвокатов и фразой «рука самопроизвольно сжалась в кулак» в материалах дела.
aNOOBis вспомнил знаменитые строчки из песни:
«Солнце мое, взгляни на меня!
Моя ладонь превратилась в кулак…»
Jeck Denielse напомнил о «последовательности» правосудия:
14 место. Дюков заявил, что «футбол, в который мы играем, устарел».
Сообщение от комментатора, который предпочел остаться неизвестным:
- Что случилось с РПЛ?
- Чемп морально устарел.
- И каков работ итог?
- На второй иду я срок.
- Судят плохо почему?
- Отдохнуть хотят в Крыму.
- Есть договорные матчи?
- Неа, лишь «Зенит» удачлив.
- В еврокубках вылет с треском...
- Тут виной всему Телеско,
Этот чертов паразит
Измотал нам весь «Зенит».
13 место. «Спартак» якобы запросил за Урунова у «Рубина» 6 миллионов евро. Даже фанатам «красно-белых» смешно.
LOpp:
12 место. Тренер «Урарту» Александр Григорян может возглавить женскую команду «Краснодара».
Duda Gigolaev Osetin: Да ему же вся Армения будет завидовать, от Арарата до Севана!
11 место. Дюков оказался единственным кандидатом на пост президента РФС на февральских выборах. Немногие хотят копаться в российском футболе.
shlomo: В борьбе за жизнь пациента в финале победил патологоанатом, но призом все-таки пришлось поделиться с главврачом…
Я на стреме: «Ну, кто здесь ещё кандидат?» И только эхо по коридору…
Федор Паршунин: Трамп: «А что, так можно было?»
Leha-ha50: Короче, победит он в упорной борьбе!
10 место. В конце 2020-го поделились красотой из наших галерей. А вы шутили по актуальному поводу.
Qatar Airways: Статью можно переименовать в «Самые красивые женские глаза». Благодаря масочному режиму я лично уже даже половину друзей в лицо забыл :)
9 место. Леонид Федун потерял за год 1.75 миллиардов долларов состояния, другой владелец «Спартака» — Вагит Алекперов, еще больше.
Jeck Denielse: Новогодний корпоратив Леонида Арнольдовича…
Faustello:
- Почему вы ушли из «Спартака»?
Газизов:
- Да ну его, этих нищебродов.
))))
8 место. Анонимный стих-обращение к Ришарлисону, которому «Зенит» якобы предложил 10 млн евро в год зарплаты:
Я пришел к тебе с агентом -
Время трансферов настало,
И позвать в «Зенит» до лета,
Денег платят там немало.
Рассказать, что клуб проснулся,
После игр, что видел каждый,
Что Геннадий встрепенулся
И весенней полон жаждой.
Рассказать, что с той же страстью,
Верить Семаку готовы,
Выходить ты будешь часто,
Будешь игроком основы.
Рассказать, что отовсюду
Лигой чемпионов веет,
Холодно тут, врать не буду,
Если что — Артем согреет.
7 место. Рязанцев нахваливает 35-летнего Нобоа – одного из лучших игроков РПЛ в новом сезоне, и назвал 37-летнего Жиркова «феноменом». Старички рулят!
Futurista вспомнил классику и классика:
6 место. «Кристал Пэлас» проиграл дома «Ливерпулю» со счетом 7:0. Без этого комментария лента была бы неполноценной.
Futurista: «Спартак», переодевайся, мы тебя узнали!
5 место. Халк в декабре стал свободным агентом. Разумеется, вы обсудили будущее не чужого для РПЛ футболиста, вспомнив супергероя, в чью честь форварда прозвали.
Трезвый повар: С возрастом Халк обратно превратился в Марка Руффало.
4 место. Массажист Кокорина не полетел с ним на Мальдивы, восстанавливает здоровье в Кисловодске. Ваша реакция на новости об отпускниках.
Федор Паршунин: Александр Кокорин настолько устал, что даже его массажист восстанавливается.
Tostao:
Улетел Кокорин на Мальдивы,
Ведь тяжёлым выдался сезон.
Честно оставлял на лавке силы,
Выглядел, как выжатый лимон!
И какой-то клуб «Фиорентина»,
Та, что так хотела БышовцА,
Покупать не стала гражданина,
Что лечился дома без конца.
3 место. Здоровый образ жизни – наш путь, но не бригады арбитра Иванова. Перед матчем поужинали с бутылкой водки на столе. Вы отнеслись с юморным пониманием.
ПерекатиПоле: Смотреть матч «Тамбов» — «Урал» тяжело трезвым, а судить тем более.
Блоссия придумала причину лучше, чем потом сам Иванов:
Может, это просто дезинфекция в условиях пандемии? Тогда остается только поощрить за бдительность.
2 место. «Зенит» завершил групповой этап ЛЧ с нулем побед. История из жизни и стих в качестве лучшей реакции.
Jeck Denielse: Знал парня, который в одном из самых дорогих ресторанов Парижа заказал макароны с тушенкой… А «Зенит» в одном из самых престижных турниров мира даже и не подумал напрягаться…
Leha-ha50:
Печальной будет эта песня
Про то, как наши пролетали.
Как всей шестеркой повсеместно
Середнячкам очки раздали.
Но будут снова они биться
За попадание в Европу.
И нам пора уже смириться,
Ведь всех опять отправят в о…пу…*!
* о…пу… — отпуск. А вы чего подумали???
1 место. Если серьезно, то у Антона Заболотного прекрасный сезон в составе «Сочи». Но как вы можете не шутить о большом форварде, если в Грозном улицы Левандовского и Заболотного недалеко друг от друга? Считай, напарники.
LOpp: Еще никогда Заболотный не был так близко к «Баварии».
*о...пу... - отпуск. А вы чего подумали??? ......тут "С" нет в начале.
*о...пу... - отпуск. А вы чего подумали??? ......тут "С" нет в начале.