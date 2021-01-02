Заболотный стал ближе к «Баварии» и корпоратив Федуна. Лучшие шутки декабря

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02 января 2021, 20:00

Юмор и ироничные стихи читателей о футболе.

Информационные сообщения. Один из победителей нашего конкурса не смог сразу получить футболку «Барселоны», поскольку у его дома не оказалось почтового ящика. Вышли из положения, отправили приз вместе с отделением для корреспонденции :)

Также у читателей есть возможность оставлять анонимные комментарии, и у нас появился свой Шекспир. Один человек (или разные люди?) пишет стихи без указания ника. Поскольку рифмы отмечены множеством ваших лайков, включаем их в список.

18 место. За драку в матче молодежных команд «Чертаново» и «Ахмата» дисквалификации схватили четверо игроков. В том числе, вратарь с фамилией Задирака.

Ruslan3132: За безбашенную драку удалили Задираку )))

17 место. Четко формулируйте свои желания. Лапорта заявил, что хочет, чтобы «Барселона» снова забила 6 голов в матче с «Реалом», а вы его подловили.

Leha-ha50: Забить шесть, а пропустить семь.

16 место. По этому стиху видно, что написан он в ехидном 2020-м году. И посвящен ничьей «Ювентуса» и «Аталанты» с промахом Роналду с пенальти.

Qatar Airways:

«Ювентус», ночь и португалец,

Бессмысленный очередной пеналь,

На «Специи» недавно оторвались,

А здесь он не забил. Нет. Жаль.

Умрет – начнет опять сначала,

И повториться всё, как встарь:

«Ювентус», ночь и забивала,

Пенальти левых государь.

15 место. Суд над Широковым – без комментариев. Остается только издеваться над циничным поведением двух адвокатов и фразой «рука самопроизвольно сжалась в кулак» в материалах дела.

aNOOBis вспомнил знаменитые строчки из песни:

«Солнце мое, взгляни на меня!

Моя ладонь превратилась в кулак…»

Jeck Denielse напомнил о «последовательности» правосудия:

14 место. Дюков заявил, что «футбол, в который мы играем, устарел».

Сообщение от комментатора, который предпочел остаться неизвестным:

- Что случилось с РПЛ ?

- Чемп морально устарел.

- И каков работ итог?

- На второй иду я срок.



- Судят плохо почему?

- Отдохнуть хотят в Крыму.

- Есть договорные матчи?

- Неа, лишь «Зенит» удачлив.



- В еврокубках вылет с треском...

- Тут виной всему Телеско,

Этот чертов паразит

Измотал нам весь «Зенит».

13 место. «Спартак» якобы запросил за Урунова у «Рубина» 6 миллионов евро. Даже фанатам «красно-белых» смешно.

LOpp:

12 место. Тренер «Урарту» Александр Григорян может возглавить женскую команду «Краснодара».

Duda Gigolaev Osetin: Да ему же вся Армения будет завидовать, от Арарата до Севана!

11 место. Дюков оказался единственным кандидатом на пост президента РФС на февральских выборах. Немногие хотят копаться в российском футболе.

shlomo: В борьбе за жизнь пациента в финале победил патологоанатом, но призом все-таки пришлось поделиться с главврачом…

Я на стреме: «Ну, кто здесь ещё кандидат?» И только эхо по коридору…

Федор Паршунин: Трамп: «А что, так можно было?»

Leha-ha50: Короче, победит он в упорной борьбе!

10 место. В конце 2020-го поделились красотой из наших галерей. А вы шутили по актуальному поводу.

Qatar Airways: Статью можно переименовать в «Самые красивые женские глаза». Благодаря масочному режиму я лично уже даже половину друзей в лицо забыл :)

9 место. Леонид Федун потерял за год 1.75 миллиардов долларов состояния, другой владелец «Спартака» — Вагит Алекперов, еще больше.

Jeck Denielse: Новогодний корпоратив Леонида Арнольдовича…

Faustello:

- Почему вы ушли из «Спартака»?

Газизов:

- Да ну его, этих нищебродов.

))))

8 место. Анонимный стих-обращение к Ришарлисону, которому «Зенит» якобы предложил 10 млн евро в год зарплаты:

Я пришел к тебе с агентом -

Время трансферов настало,

И позвать в «Зенит» до лета,

Денег платят там немало.



Рассказать, что клуб проснулся,

После игр, что видел каждый,

Что Геннадий встрепенулся

И весенней полон жаждой.



Рассказать, что с той же страстью,

Верить Семаку готовы,

Выходить ты будешь часто,

Будешь игроком основы.



Рассказать, что отовсюду

Лигой чемпионов веет,

Холодно тут, врать не буду,

Если что — Артем согреет.

7 место. Рязанцев нахваливает 35-летнего Нобоа – одного из лучших игроков РПЛ в новом сезоне, и назвал 37-летнего Жиркова «феноменом». Старички рулят!

Futurista вспомнил классику и классика:

6 место. «Кристал Пэлас» проиграл дома «Ливерпулю» со счетом 7:0. Без этого комментария лента была бы неполноценной.

Futurista: «Спартак», переодевайся, мы тебя узнали!

5 место. Халк в декабре стал свободным агентом. Разумеется, вы обсудили будущее не чужого для РПЛ футболиста, вспомнив супергероя, в чью честь форварда прозвали.

Трезвый повар: С возрастом Халк обратно превратился в Марка Руффало.

4 место. Массажист Кокорина не полетел с ним на Мальдивы, восстанавливает здоровье в Кисловодске. Ваша реакция на новости об отпускниках.

Федор Паршунин: Александр Кокорин настолько устал, что даже его массажист восстанавливается.

Tostao:

Улетел Кокорин на Мальдивы,

Ведь тяжёлым выдался сезон.

Честно оставлял на лавке силы,

Выглядел, как выжатый лимон!

И какой-то клуб «Фиорентина»,

Та, что так хотела БышовцА,

Покупать не стала гражданина,

Что лечился дома без конца.

3 место. Здоровый образ жизни – наш путь, но не бригады арбитра Иванова. Перед матчем поужинали с бутылкой водки на столе. Вы отнеслись с юморным пониманием.

ПерекатиПоле: Смотреть матч «Тамбов» — «Урал» тяжело трезвым, а судить тем более.

Блоссия придумала причину лучше, чем потом сам Иванов:

Может, это просто дезинфекция в условиях пандемии? Тогда остается только поощрить за бдительность.

2 место. «Зенит» завершил групповой этап ЛЧ с нулем побед. История из жизни и стих в качестве лучшей реакции.

Jeck Denielse: Знал парня, который в одном из самых дорогих ресторанов Парижа заказал макароны с тушенкой… А «Зенит» в одном из самых престижных турниров мира даже и не подумал напрягаться…

Leha-ha50:

Печальной будет эта песня

Про то, как наши пролетали.

Как всей шестеркой повсеместно

Середнячкам очки раздали.

Но будут снова они биться

За попадание в Европу.

И нам пора уже смириться,

Ведь всех опять отправят в о…пу…*!

* о…пу… — отпуск. А вы чего подумали???

1 место. Если серьезно, то у Антона Заболотного прекрасный сезон в составе «Сочи». Но как вы можете не шутить о большом форварде, если в Грозном улицы Левандовского и Заболотного недалеко друг от друга? Считай, напарники.

LOpp: Еще никогда Заболотный не был так близко к «Баварии».