«Ювентус» сообщил сроки восстановления Дибалы после травмы колена

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11 января 2021, 18:36

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте поделилась подробностями касательно восстановления форварда команды .

Аргентинский футболист пропустит от 15 до 20 дней из-за травмы колена. Футболист получил травму в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1).

У Дибалы было выявлено низкоуровневое поражение медиальной коллатеральной связки левого колена.

Таким образом, Пауло пропустит матч 18-го тура Серии А с «Интером» и финал Суперкубка Италии с «Наполи».