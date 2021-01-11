«Ювентус» сообщил сроки восстановления Дибалы после травмы колена

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте поделилась подробностями касательно восстановления форварда команды Пауло Дибалы.
Аргентинский футболист пропустит от 15 до 20 дней из-за травмы колена. Футболист получил травму в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1).
У Дибалы было выявлено низкоуровневое поражение медиальной коллатеральной связки левого колена.
Таким образом, Пауло пропустит матч 18-го тура Серии А с «Интером» и финал Суперкубка Италии с «Наполи».
2. Интер
3. Ювентус
всё так, как и должно быть :) жаль, что ненадолго
2. Интер
3. Ювентус
всё так, как и должно быть :) жаль, что ненадолго