ГлавнаяНовости

«Ювентус» сообщил сроки восстановления Дибалы после травмы колена

11 января 2021, 18:36

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте поделилась подробностями касательно восстановления форварда команды Пауло Дибалы.

Аргентинский футболист пропустит от 15 до 20 дней из-за травмы колена. Футболист получил травму в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1).

У Дибалы было выявлено низкоуровневое поражение медиальной коллатеральной связки левого колена.

Таким образом, Пауло пропустит матч 18-го тура Серии А с «Интером» и финал Суперкубка Италии с «Наполи».

Все новости
Рамос с большой долей вероятности пропустит матч с «Леванте»
Вчера, 17:11 Комментарии9
Кьер и Браим Диас пропустят матч против «Болоньи»
27 января Комментарии5
Беннасер приступил к тренировкам в общей группе «Милана»
27 января Комментарии3
Кьер получил травму в матче с «Интером»
27 января Комментарии5
ОфициальноАлекс Сандро вылечился от коронавируса
26 января Комментарии3
ОфициальноНачо заразился коронавирусом
26 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995
12 января в 08:32, ред.
1. Милан
2. Интер
3. Ювентус
всё так, как и должно быть :) жаль, что ненадолго
ilyafrom
ilyafrom
12 января в 08:19
Как Азар, талант есть, а здоровья маловато
soccertesttutanota
soccertesttutanota
12 января в 02:25
test6
КэП на МеСтЕ
КэП на МеСтЕ ответ DEIVID_1 (раскрыть)
12 января в 00:39
В пустую слова не говори, одиночные случаи комментов про то что Дибала не так важен, не означает то что думают все остальные!
sv_1969
sv_1969
11 января в 19:26
На пенсию пора))
juvenale
juvenale
11 января в 19:21
Дибала все....ну его в принципе есть кем заменить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 18:52
2-3 недели - это немного...
DEIVID_1
DEIVID_1
11 января в 18:42
Исходя из высказываний фанатов Юве, это не потеря и они согласны не видеть его дольше на поле.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 января в 18:40
Это потеря для Юве.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 18:39
20 дней не так и много
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100