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«Для выступления на Евро понадобится чудо». Отец Витселя — о травме сына

10 января 2021, 21:07

Тьерри Витсель, отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя, рассказал о шансах сына выступить на Евро-2020 в составе сборной Бельгии летом.

«Аксель оптимист, но ему понадобится чудо», – сказал Тьерри.

Аксель травмировался в матче с «Лейпцигом» (3:1) в Бундеслиге. У игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Het Laatste Nieuws уточняет, что на следующей неделе Витсель перенесет операцию. Восстановление может занять минимум пять месяцев.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
10 января в 22:37
Как же обидно всегда, когда лучшие вылетают перед крупными турнирами
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Александр Нeвский (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 22:17
Справедливое замечание.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 21:39
Витсель - это не потеря для сборной . Парень явно не соответствует уровню сборной. Аксель превратился в заурядного игрока: ни скорости, ни дриблинга, с пасом тоже проблемы. Удивительно , что тренерский штаб Боруссии этого не замечает. Вот и сегодня , после его ухода у Боруссии все стало получатся гораздо лучше. Думаю , что потеря этого бойца никак не скажется на игре Боруссии и на игре сборной , будет только лучше.
Акселю здоровья конечно. Но вряд ли он уже сможет вернуть кондиции двух-трех летней давности.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
10 января в 21:38
Жалко Акселя!
Cat01
Cat01
10 января в 21:11
Желаем здоровья и успехов
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