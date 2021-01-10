«Для выступления на Евро понадобится чудо». Отец Витселя — о травме сына

Тьерри Витсель, отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя, рассказал о шансах сына выступить на Евро-2020 в составе сборной Бельгии летом.
«Аксель оптимист, но ему понадобится чудо», – сказал Тьерри.
Аксель травмировался в матче с «Лейпцигом» (3:1) в Бундеслиге. У игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.
Het Laatste Nieuws уточняет, что на следующей неделе Витсель перенесет операцию. Восстановление может занять минимум пять месяцев.
Акселю здоровья конечно. Но вряд ли он уже сможет вернуть кондиции двух-трех летней давности.
Всем здоровья.
Акселю здоровья конечно. Но вряд ли он уже сможет вернуть кондиции двух-трех летней давности.
Всем здоровья.