«Для выступления на Евро понадобится чудо». Отец Витселя — о травме сына

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10 января 2021, 21:07

Тьерри Витсель, отец полузащитника дортмундской «Боруссии» , рассказал о шансах сына выступить на Евро-2020 в составе сборной Бельгии летом.

«Аксель оптимист, но ему понадобится чудо», – сказал Тьерри.

Аксель травмировался в матче с «Лейпцигом» (3:1) в Бундеслиге. У игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Het Laatste Nieuws уточняет, что на следующей неделе Витсель перенесет операцию. Восстановление может занять минимум пять месяцев.