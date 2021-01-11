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Витсель перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия

11 января 2021, 21:40

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель на своей странице в инстаграме сообщил, что перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

Витсель получил травму в матче 15-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг» (3:1). По предварительным оценкам, восстановление бельгийца может занять до 5 месяцев.

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Leha-ha50
Leha-ha50
11 января в 22:52
Парню конечно здоровья. Но думаю , что без него у Боруссии дела пойдут только лучше. Аксель давно уже не соответствует уровню Боруссии . Былые кондиции , очень похоже, утрачены окончательно, а после такой травмы может и вообще закончить играть. Надеюсь , Боруссия безболезненно переживет эту потерю .
Всем здоровья.
Juventus CR7
Juventus CR7
11 января в 22:40
Серьзнейшая травма!! Здоровья тебе Витсель и скорейшего выздоровления!!!
STVA 1
STVA 1
11 января в 22:22
Здоровья парню!Про Евро наверное придётся забыть!
shlifen
shlifen
11 января в 22:07, ред.
Да уж... Теперь Дортмунду будет тяжко... 5-6 месяцев (до конца сезона тобишь) придётся играть без основного центрального хава, который к тому же ещё и выполняет функции распасовщика и доведения мяча до линии атаки... Как ни крути, а пара Дилейни+Джан не выглядит способной взять на себя функции контроля игры... =((
Хотя может быть, это как раз шанс для молодого Билигхема примерить роль "метронома" на себя... В любом случае, скорейшего выздоровления Витселю, надеюсь успеет восстановиться хотя бы к Евро...
beefs
beefs
11 января в 21:53
очень жаль, скорейшего выздоровления...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 января в 21:46
Ахилл - это штука неприятная. Часто эта травма лечится дольше и тяжелее крестов.
Реально полгода , а может и месяцев 8-9
drug01
drug01
11 января в 21:43
Желаем здоровья и успехов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 21:42
Давай Витсель,попровляйся
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