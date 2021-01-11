Витсель перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель на своей странице в инстаграме сообщил, что перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия.
Витсель получил травму в матче 15-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг» (3:1). По предварительным оценкам, восстановление бельгийца может занять до 5 месяцев.
Хотя может быть, это как раз шанс для молодого Билигхема примерить роль "метронома" на себя... В любом случае, скорейшего выздоровления Витселю, надеюсь успеет восстановиться хотя бы к Евро...
Хотя может быть, это как раз шанс для молодого Билигхема примерить роль "метронома" на себя... В любом случае, скорейшего выздоровления Витселю, надеюсь успеет восстановиться хотя бы к Евро...
Всем здоровья.
Всем здоровья.