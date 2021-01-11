Витсель перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия

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11 января 2021, 21:40

Полузащитник дортмундской «Боруссии» на своей странице в инстаграме сообщил, что перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

Витсель получил травму в матче 15-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг» (3:1). По предварительным оценкам, восстановление бельгийца может занять до 5 месяцев.